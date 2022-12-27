Дефіцит потужності в енергосистемі дещо скоротився через включення ще одного блоку ТЕС - "Укренерго"

Дефіцит потужності в енергосистемі до певної міри скоротився завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій, але її все одно недостатньо для забезпечення всіх потреб споживачів, зокрема через збільшення рівня споживання, повідомила НЕК "Укренерго".

"Після аварійно-відновлювальних робіт включено до мережі блок на одній із теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак", - пояснила "Укренерго" причини збільшення потужності у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Збільшення рівня споживання системний оператор пояснив поетапним поверненням у роботу пошкоджених під час масованих атак електромереж, а також відновленням енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях.

"Відповідно, збільшилася і кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено електропостачання, також зростає обсяг споживання промисловості", - описала ситуацію "Укренерго".

У зв'язку з цим до всіх областей доведено ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень для збалансування енергосистеми, зазначили у НЕК.

У компанії також наголосили, що російські агресори не збираються зупинятися у своїх намірах занурити країну в темряву, тому енергетики готуються до будь-яких можливих сценаріїв і за будь-яких умов відновлюватимуть енергосистему.