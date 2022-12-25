Економіка

15:42 25.12.2022

В ЄС частково відновилися обсяги турпоїздок, що впали через ковід - Євростат

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В ЄС частково відновилися обсяги турпоїздок, що впали через ковід - Євростат

В Євросоюзі в 2021 році відбулося часткове відновлення туристичних поїздок, жителі 27 держав-членів ЄС здійснили їх 879 млн тривалістю не менше однієї ночі, повідомляє Євростат.

Це на 23% більше, ніж у 2020 році, коли було здійснено 713 мільйонів поїздок.

При цьому торішні поїздки виявилися нижче допандемічного рівня 2019 року, коли, за даними Євростату, було здійснено 1,1 млрд турпоїздок. Минулого року поїздки в інші країни ЄС становили 12% всіх турпоїздок.

Кількість поїздок за межі ЄС становила лише 3% від усіх турпоїздок.

Як свідчить дослідження, що стосується кількості проведених ночей, внутрішньодержавні поїздки були в середньому коротшими, ніж поїздки за кордон. Частка ночівель у статистиці внутрішнього туризму в загальній кількості проведених ночей в 2021 році становила 73%, тоді як в 2020 році - 76%, а в 2019 році - 58%.

За даними Євростату, за рік відновилася і кількість поїздок в особистих цілях - до 80% від допандемічного рівня. Однак кількість відряджень відновилася дещо менше і становить 55% від допандемічного рівня. Зазначається, що невелике відновлення ділових поїздок може також свідчити про більш постійний перехід до віддаленої або гібридної роботи. У 2021 році відрядження становили 8% усіх поїздок.

Теги: #туризм #європа

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