Україна у 2023 році розраховує на валовий збір урожаю на підконтрольних територіях у 70-75% показників цього року – прем'єр

Кабінет Міністрів України наступного року розраховує зібрати врожай на підконтрольних територіях у розмірі 70-75% показників 2022 року, попри негативні чинники в агросекторі країни, спричинені російською військовою агресією.

Зібрати врожай Україні також допоможе підтримка міжнародних партнерів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Цього року було посіяно озимих зернових на 4,8 млн га на підконтрольних територіях. Це приблизно на 40% менше порівняно з минулим роком. Ми розраховуємо, що ярих культур весною засіють більше, щоб компенсувати. Але очевидно, що велика мінна засміченість полів, фактор невизначеності та постійні атаки ворога вплинуть на кількісні показники нашого врожаю наступного року. Це проблематика, яку доведеться вирішувати", - розповів прем'єр.

Він наголосив, що уряд країни працює над залученням міжнародної підтримки, що має позитивно вплинути на валовий збір урожаю наступного року. Так, сільськогосподарська організація ООН (ФАО) вже погодилася надати країні насіннєвий матеріал, який дасть змогу збільшити загальні площі посівів ярих культур у 2023 році на 30%. Для порівняння, Україна під час посівної-2022 засіяла основними сільгоспкультурами 14,16 млн га земель, або 83,7% показників 2021 року у 16,92 млн га.

Крім того, у 2022 році агровиробники України отримали портфельні гарантії за кредитами майже на 24 млрд грн, а за програмою "5-7-9" надано 81,2 млрд грн кредитних коштів.

"Підтримуватимемо агросектор і надалі, але ресурс у нас обмежений. Тому ведемо переговори про підтримку від ЄС, США, з ФАО. З багатьма таких домовленостей уже досягнуто, зокрема з Єврокомісією, USAID, вони готові фінансувати і грантові програми для підтримки агровиробників, і кредитні програми", – сказав прем'єр-міністр в інтерв'ю.

Шмигаль також наголосив на важливості продовження Стамбульських зернових угод, оскільки морський експорт сільгосппродукції дає змогу виживати українським фермерам та аграріям. Окрім того, постачання продукції АПК з України гарантує стабільність геополітичної ситуації в Африці та на Близькому Сході, оскільки українське зерно для багатьох країн є ключовим чинником недопущення голоду. Щоб запобігти йому, Україна наразі реалізує гуманітарну ініціативу президента Володимира Зеленського Grain from Ukraine.

За даними прем'єра, загалом "зерновий коридор" із початку війни дав змогу експортувати з України 13 млн тонн агропродукції, тоді як загальний її експорт за цей період становив 32 млн тонн.

"Нині інтенсивність "зернового коридору" нижча, ніж очікує та спроможна Україна. Ми дуже тісно працюємо з Організацією Об'єднаних Націй, нещодавно зустрічалися з заступником генсекретаря ООН. Ключова розмова якраз була про "зерновий коридор" і про харчову безпеку в світі. ООН буде продовжувати відстоювати існування такого коридору. Більше того, наразі є амбітна мета розширити його. Мартін Гріффітс відвідав Миколаївську і Херсонську області, він спеціально проінспектував порти. Ми говоримо з ООН про розширення спроможності "зернового коридору", щоб, окрім Одеської області, долучити Миколаївську. Це дасть змогу збільшити на 2-2,5 млн тон щомісяця спроможність вивозу нашого зерна", - підсумував Шмигаль в інтерв'ю агентству.

Як повідомлялося, українські аграрії до 16 грудня зібрали 69,92 млн тонн основних сільськогосподарських культур із загальної площі 16,85 млн га. У розрізі культур завершено збір пшениці, ячменю, гороху, ріпаку та цукрових буряків. Соняшник, гречку та просо зібрано на 98% площ, сою – на 99%, кукурудзу – на 70%.

Остаточний урожай пшениці в поточному сезоні становив 19,4 млн тонн із 4,7 млн га, ячменю - 5,6 млн тонн із 1,6 млн га, ріпаку - 3,2 млн тонн із 1,1 млн га, гороху - 261 тис. тонн із 115 тис. га, цукрових буряків – 9 млн із 179 тис. га. Крім того, до 16 грудня сумарно зібрано 18,4 млн тонн кукурудзи з 2,9 млн га, 10,1 млн тонн соняшника з 4,6 млн га, 3,7 млн тонн сої з 1,5 млн га, 157 тис. га. тонн гречки з 115 тис. га, і 100 тис. тонн проса з 43 тис. га.

Станом на 19 грудня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських морпортів, становить 14,36 млн тонн. Загалом на той момент було дозволено рух 1 139 суден: 571 на прибуття до українських портів і 568 – на вихід із них.