Значний дефіцит потужності в енергосистемі зберігається, ситуація у Києві залишається складною – "Укренерго"

На ранок середи зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, а також обмеження, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками Росії, повідомила НЕК "Укренерго".

"У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень", – повідомляється у щоденному оновленні "Укренерго" у телеграм-каналі.

Компанія зазначила, що працюють усі види генерації, водночас ситуація у центральному регіоні, зокрема й у Києві, все ще залишається складною.

"Ворог вночі знову обстрілював артилерією деокуповані райони на сході та півдні, внаслідок чого пошкоджені електромережі. Ремонтні роботи вже розпочато", – також повідомила НЕК, додавши, що відновлення пошкоджених росіянами мереж тривають безперервно.

Як повідомлялося, у вівторок прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що через терористичні обстріли росіян працюють вісім блоків АЕС і десять блоків ТЕС. До вечора вівторка, за даними YASNO, дефіцит потужності у Києві становив орієнтовно 50%, й розраховувати на відновлення графіків відключень не доводиться, на Київщині, за даними ОВА, 80% споживачів залишалися без електрики.