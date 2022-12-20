Обмеження ЄС ціни на газ дозволить швидше відрізати Росію від ринку газу

Досягнута країнами Євросоюзу угода про обмеження цін на природний газ на рівні EUR180 за МВт*год формально не є інструментом санкцій, але це системна зміна, яка дозволяє швидше та чіткіше відрізати Росію від ринку газу, вважає перша віцепрем'єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Нинішнє рішення - системна зміна, яка дозволяє швидше і чіткіше відрізати росію від ринку газу", - такий її коментар розміщено на сайті міністерства у вівторок увечері.

Свириденко зазначила, що гарна новина полягає в тому, що EUR180 за МВт*год (близько $2000 за тисячу куб. м) – це значно нижче, ніж первісна пропозиція Єврокомісії EUR273 за МВт*год.

Водночас, доки тривали політичні дебати, ціна газу в ЄС зменшилася до рівня EUR117 МВт*год, а у вівторок ціна TTF знизилася до EUR107 за МВт*год, додала вона.

За словами голови Мінекономіки, цей інструмент почне працювати з 1 лютого 2023 року, а цінові обмеження стануть можливими з 15 лютого, цей механізм стане страховкою від стрибків цін.

"Стеля ціни на газ має іншу природу, ніж цінова стеля на нафту. Формально це - не інструмент санкцій. Його головна мета - захист від надмірно високих цін. Але впровадження механізму корекції цін відкриває можливість майбутніх санкцій і витіснення російського газу з глобальних ринків", - зазначила Свириденко.

Вона наголосила, що багаторічне домінування Росії на ринку газу в ЄС призвело не лише до кількісної домінації, а й до зайвої чутливості ціноутворення до російського чинника: влітку 2022 року ціни в ЄС були у 7 разів вищими, ніж у США.

Перша віцепрем'єрка також зазначила, що встановлення жорсткішої стелі могло викликати проблеми, оскільки регульована таким чином ціна газу на хабі TTF – це фінансовий інструмент, який також пов'язаний із низкою деривативів. "Тому існує ризик, що різке та надмірне втручання може призвести або до обмеження фізичних поставок, втрат ліквідності торговців фінансовими інструментами, або до втечі торгівлі на інші майданчики", - пояснила Свириденко.

Вона зазначила, що будь-яке рішення щодо застосування цього механізму супроводжуватиметься аналізом і позиціями Європейського агентства зі співробітництва енергетичних регуляторів, Європейського агентства з ринків цінних паперів, Європейського центрального банку тощо.

"Але навіть усі складнощі та ризики не переважають головного – російські маніпуляції мають бути усунені, а росія – позбавлена доходів, якими вона фінансує війну", – заявила перша віцепрем'єрка України.