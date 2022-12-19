Канада має намір конфіскувати $26 млн у Абрамовича та направити гроші на допомогу Україні

Міністр закордонних справ Мелані Жолі оголосила, що Канада накладе арешт на $26 млн компанії Granite Capital Holdings Ltd., яка належить російському олігарху Роману Абрамовичу, який перебуває під санкціями, і домагатиметься конфіскації, повідомляє пресслужба МЗС Канади.

Згідно з повідомленням на сайті відомства, це перший випадок, коли Канада використовує закон, який дозволяє уряду проводити конфіскацію активів, які належать особам, які перебувають під санкціями. Наголошується, що тепер міністр Джолі може подати до суду заяву про конфіскацію активів на користь Канади.

"У разі конфіскації отримані доходи можна буде використати для відновлення України та компенсації жертвам незаконного та невиправданого вторгнення путінського режиму", - йдеться у повідомленні.

Канада стала першою країною G7, яка застосувала такі заходи, демонструючи свою тверду прихильність Україні, її відновленню та закликаючи до відповідальності тих, хто нажився на режимі президента Путіна та підтримував його.

"Путінські олігархи причетні до незаконного та варварського вторгнення Росії в Україну. Канада не стане притулком для їх здобутих нечесним шляхом доходів, і сьогоднішня заява демонструє нашу рішучість домогтися того, щоб російська еліта заплатила ціну за свою підтримку жорстокого путінського режиму. Використання російських активів для відновлення України справедливе й доречне", - заявила віцепрем'єр та міністр фінансів Канади Христя Фріланд.

Після незаконної окупації Росією та спроби анексії Криму у 2014 році Канада запровадила санкції о понад 2100 фізичних та юридичних осіб. Із 24 лютого 2022 року Канада запровадила санкції до більш ніж 1500 фізичних та юридичних осіб із Росії, України та Білорусі.