Голова комітету ВР Гетманцев анонсує скасування 2% "спрощенки" до середини 2023 р.

Спрощену податкову систему 2%, запроваджену на початку війни, буде скасовано до середини 2023 року, через її дію держбюджет недоотримав до 10 млрд грн, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ми скасуємо її (2-відсоткову систему) до середини 2023 року. Вона відіграла свою роль, яка полягала в тому, щоб вивести економіку з шокового стану ще навесні-влітку. Те саме стосується податків на пальне", - сказав він в інтерв'ю українському Forbes, яке було опубліковано в понеділок.

За словами голови комітету, з інших військових пільг найбільших втрат бюджету завдали пільгове розмитнення авто - понад 13 млрд грн, скасування акцизу на пальне - 50 млрд грн на рік, звільнення від мита та ПДВ імпорту - більше ніж 40 млрд грн.

Водночас Гетманцев заявив, що уряд не планує скасовувати інші пільги для малого бізнесу до кінця воєнного стану.

Голова комітету також повідомив, що в січні ВР планує ухвалити закон, який на період воєнного стану звільняє від ввізного мита і ПДВ обладнання і комплектуючі, використовувані для внутрішнього виробництва.

"Плануємо також пільги щодо четвертої групи спрощеної системи для аграріїв. Фактично звільняємо все, що не може використовуватися в господарській діяльності. Наприклад, є запит від мобільних операторів щодо звільнення ренти на користування частотами для вишок, розташованих на деокупованих територіях, а також на використання води енергогенеруючими компаніями", - поділився планами Гетманцев.