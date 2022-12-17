Економіка

11:53 17.12.2022

Енергосистема України продовжує відновлюватися після ракетного удару п'ятниці, але дефіцит залишається значним - "Укренерго"

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Енергосистема України продовжує відновлюватися після ракетного удару п'ятниці, але дефіцит залишається значним - "Укренерго"

Енергосистема України продовжує відновлюватися після ракетної атаки російських окупантів 16 грудня, внаслідок якої було пошкоджено як мінімум 9 об'єктів і обмежена генерація АЕС, атомні блоки набирають потужність, повідомляє ПрАТ "НЕК "Укренерго".

"Станом на 17 грудня енергосистема України продовжує відновлюватися після 9-го ракетного удару ворога. Триває процес виведення блоків атомних станцій, за винятком окупованої Запорізької АЕС, на рівень запланованої потужності. ТЕС поетапно відновлюють роботу, ГЕС продовжують працювати за графіком", - йдеться в повідомленні НЕК в суботу.

Згідно з ним, дефіцит е/е залишається через ракетної атаки суттєвим, всім обленерго доведені ліміти споживання.

У компанії вказали, що на енергооб'єктах, пошкоджених обстрілами, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Водночас стан мереж ускладнено погодними умовами - дощем зі снігом, морозом і сильним вітром, наслідком чого стає обмерзання обладнання.

Ремонтні бригади працюють цілодобово, наголосили в "Укренерго".

Там також звернули увагу, що режим надзвичайної ситуації, запроваджений виключно для операцій на ринку, був завершений 16 грудня о 19.15, і ринок зараз працює в нормальному режимі.

Теги: #енергетика #укренерго

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