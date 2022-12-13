ВР ухвалила законопроєкт про реформу сфери містобудівної діяльності

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №5655 про реформування сфери містобудування, який передбачає, зокрема, введення уповноважених осіб з містобудівного контролю та страхування їх відповідальності.

Відповідний законопроєкт на засіданні у вівторок отримав 228 голосів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція Голос) у телеграм-каналі.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, він передбачає удосконалення питань щодо розробки проєктної документації на будівництво та її експертизи, запровадження держреєстрації права на виконання будівельних робіт із використанням реєстру буддіяльності держреєстраторами, нотаріусами. Крім того, скасовується отримання дозвільної документації для набуття такого права.

Документ запроваджує поняття уповноважених осіб з містобудівного контролю, які підлягають реєстрації та страхуванню. Замовник будівництва зможе самостійно обрати орган містобудівного контролю. Також передбачається створення Містобудівної палати як консультативно-дорадчого органу при профільному міністерстві.

Органи місцевого самоврядування матимуть функції нагляду за самовільним будівництвом.

Як повідомлялося, Верховна Рада 1 липня 2021 року ухвалила за основу у першому читанні законопроєкт №5655. Пізніше 1 грудня 2022 року законопроєкт було знято з розгляду парламентом. На його доопрацюванні наполягали Асоціація міст України, мери міст, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Міністерство культури та інформполітики, Національна спілка архітекторів України.