"Сільпо" запускає послугу доставки продуктів "Новою поштою"

Мережа супермаркетів "Сільпо" запускає послугу доставки продуктів у співпраці із "Новою поштою", повідомила пресслужба мережі.

"Навіть якщо у вашому місті чи селі немає супермаркету "Сільпо" або недоступна планова доставка, ви можете замовити все необхідне на сайті shop.silpo.ua та забрати замовлення у зручному для вас відділенні "Нової пошти", – зазначено у пресрелізі.

Згідно з ним, максимальна вага посилки – 30 кг, вартість доставки фіксована та становить 49 грн незалежно від місця призначення. Послуга запущена в тестовому режимі – поки що доставляють лише товари, які не зіпсуються в дорозі.

Замовлення надсилаються по всій Україні, окрім тимчасово окупованих територій.

Мережа "Нова пошта" налічує близько 10 тис. відділень по всій Україні.

ТОВ "Сільпо-Фуд" створено на початку серпня 2016 року. За даними Opendatabot, засновником ТОВ є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Ритейл Капітал" (100%, Київ), кінцевим бенефіціаром виступає Володимир Костельман.

Fozzy Group – один із найбільших українських ритейлерів більш ніж із 690 торговими точками на всій території країни. Компанія розвиває торгові мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash&Carry, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.