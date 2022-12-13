Економіка

14:02 13.12.2022

Чехія надасть Україні допомогу на EUR8,5 млн для проходження зими - Фіала

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Чехія надасть Україні допомогу на EUR8,5 млн для проходження зими - Фіала

Чеська Республіка виділяє Україні фінансову допомогу та обладнання для проходження холодного періоду на суму орієнтовно EUR8,5 млн, повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

"Росія хоче залишити Україну в темряві та холоді, а ми цього не дозволимо. Чеська Республіка наразі постачає генераторні системи та обігрівачі в Харківську область, Дніпро, Київ, до шкіл та лікарень. Це становить EUR5 млн, щоб у людей було світло і тепло під час блекауту", - сказав він на міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі у вівторок.

Крім цього, за словами Фіали, Чехія виділяє EUR2,5 млн на "центри незламності" та EUR1 млн на підтримку лікарів. Також республіка надасть понтонні переправи та мостові технології.

Загалом прем'єр Чехії зазначив, що Європа має орієнтуватися на три напрями: військову, фінансову та гуманітарну допомогу.

"Україні знадобиться безперервна військова допомога, щоб вигнати загарбника - це обов'язкова умова, щоб припинити війну. Треба також гарантувати економічну стабільність та фінансові перспективи України. Тому я радий, що США та ЄС виділили їй макрофінансову підтримку. Також потрібна гуманітарна підтримка, щоб пережити зиму і запобігти міграційним хвилям", - висловив упевненість глава уряду.

При цьому він наголосив, що дуже важливою є координація між Україною та західними партнерами, і Чехія під час свого головування в ЄС активно просуває цю координацію в самому Євросоюзі. "Координуючи нашу допомогу, ми зможемо її спрямувати саме туди, де вона потрібна", - наголосив чеський прем'єр.

Водночас, на його думку, не варто зупинятися лише на нагальних питаннях.

"Наразі триває зима, і тому ми приділяємо увагу невідкладним потребам. Але буде помилкою втратити з уваги тривалу стабілізацію, відновлення та реконструкцію (…). У нас великі виклики, але ми не можемо зупинятися та зменшувати оберти. Частина України повністю зруйнована. Тепер нам разом належить її відновити", - переконаний Фіала.

Він також зазначив, що державний та приватний потенціал в Україні використовується ефективно, а сама Україна продемонструвала великий прогрес на шляху до ЄС "у цих надзвичайних умовах".

"Я цей прогрес бачив під час останнього візиту до Києва (у жовтні 2022 року - ЕР), і він вражає", - поділився висновками Фіала.

Теги: #допомога #енергетика #чехія

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