Економіка

13:48 13.12.2022

"Нова пошта" відкрила перше відділення у Любліні

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"Нова пошта" відкрила перше відділення у Любліні

Група компаній "Нова пошта" запустила перше відділення Nova Post у Любліні, загальна кількість покритих відділеннями польських міст досягла семи, повідомила пресслужба компанії у вівторок.

Як уточнено у релізі, загалом у Польщі вже відкрито 11 відділень Nova Post – у Любліні, Варшаві, Кракові, Ряшеві, Познані, Гданську та Вроцлаві.

Компанія уточнює, що у кожному відділенні працюють українці, які можуть обслуговувати і українською, і польською мовою.

У відділеннях Nova Post доступні послуги упаковки, відправки в Україну та отримання посилок із України до 30 кг, термін доставки становить від п'яти днів.

Розрахуватися за посилку може лише відправник - готівкою, карткою або безконтактним розрахунком (ApplePay або GooglePay) у відділенні.

До ГК "Нова пошта" входять, зокрема, компанії "Нова пошта", "НП Логістик", NovaPay та "Нова пошта Глобал".

Мережа налічує близько 10 тис. відділень по всій Україні. Кількість відправлень за 2021 рік перевищила 372 млн.

Теги: #польща #нова_пошта

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