Ситуація в енергосистемі України складна, мережеві оператори попереджають про запровадження екстрених чи аварійних відключень разом із погодинними

В енергосистемі України станом на 13 грудня зберігається складна ситуація, як через обстріл енергосистеми, так і через несприятливі погодні умови; дефіцит електроенергії залишається значним, через що обленерго продовжують отримувати ліміти споживання, повідомила НЕК "Укренерго".

"Погіршення погодних умов по всій території країни (сильний вітер, мороз, налипання мокрого снігу, заледеніння проводів) негативно впливає на стан високовольтних та розподільчих мереж та суттєво ускладнює роботу ремонтних бригад. На сході ворог знову обстріляв кілька районів, завдавши пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи будуть розпочаті після дозволу ЗСУ", – йдеться у повідомленні НЕК у телеграм-каналі у вівторок.

Водночас компанія повідомила, що на деокупованих територіях вдалося заживити населені пункти, частина яких залишалася без електропостачання з початку повномасштабного вторгнення.

Згідно з доступною інформацією мережевих операторів на сайтах та на фейсбук-сторінці, на 13 грудня, зокрема, "Вінницяобленерго", "Волиньобленерго", "Закарпаттяобленерго", "Житоміробленерго", "Прикарпаттяобленерго", "Кіровоградобленерго", "Львівобленерго", "Рівнеобленерго" Полтаваобленерго", "Сумиобленерго", "Черкасиобленерго", "Чернівціобленерго", "Запоріжжяобленерго" інформують про застосування графіків погодинних обмежень, але майже всі попереджають про можливість застосування аварійних або екстрених відключень у разі перевищення лімітів, визначених "Укренерго"

Зокрема, "Волиньобленерго" зазначило, що роблять все можливе для дотримання графіків стабілізаційних відключень відповідно до виділеного на область ліміту, проте енергетики зобов'язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком, коли у НЕК "Укренерго" виникає необхідність збалансувати енергосистему, щоб уникнути аварій на обладнанні.

У "Житомиробленерго" попереджають, що у разі застосування аварійних відключень, погодинні графіки та час відрізнятимуться.

"Запоріжжяобленерго" повідомило, що станом на ранок 13 грудня через ворожі обстріли без енергопостачання залишаються 25 606 споживачів у 74 населених пунктах Запорізької області (за винятком тимчасово непідконтрольної території).

Водночас через стихію на Львівщині без електроенергії залишилися 33 населені пункти повністю та 17 частково, а електроенергію подаватимуть двічі на добу по чотири години.

Про погіршення погодних умов, а тому і можливі аварійні відключення попереджають у "Полтаваобленерго".

Водночас "Прикарпаттяобленерго" попередило про збільшення на дві години часу включення для кожної черги, тобто денний графік буде застосовано за схемою 4х4. Це стало можливим через збільшення ліміту споживання.

Остання інформація про погодинні відключення у "Миколаївобленерго", "Харківобленерго" та "Херсонобленерго" (для вже підключених споживачів). "Чернігівобленерго" інформує про погодинні та аварійні графіки через негоду.

Стосовно ж областей діяльності операторів ДТЕК, то Дніпровські, Донецькі та Київські регіональні електромережі попереджають про графіки екстрених відключень, Одеські електромережі – додатково з екстреними про аварійні через російські обстріли напередодні, а Київські електромережі інформують про застосування стабілізаційних графіків.