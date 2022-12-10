Економіка

17:50 10.12.2022

Норвегія виділила 1 млрд крон на відновлення енергосистеми України

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Норвегія виділила 1 млрд крон на відновлення енергосистеми України

 Уряд Норвегії підписав угоду з регіональним відділенням Світового банку зі Східної Європи про виділення 1 млрд норвезьких крон до Цільового фонду Світового банку з відродження, відновлення, реконструкції та реформування України, повідомляє пресслужба уряду Норвегії.

"Існує термінова необхідність ремонту системи електропостачання та іншої інфраструктури в Україні після російських бомбардувань цивільних об'єктів. Я рада, що сьогодні ми підписали угоду про надання 1 мільярда норвезьких крон для швидкого проведення ремонтних робіт", - заявила міністр закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт.

Зазначається, що Світовий банк використовує фонд для подальшої мобілізації кризової підтримки українській владі поряд із підтримкою ремонту критично важливої інфраструктури та довгострокової реконструкції.

"Світовий банк — це організація, яка довела свою ефективність і швидко мобілізувала значні кошти для допомоги Україні. Напрям фінансування через Світовий банк гарантує, що воно використовуватиметься ефективно і з узгодженою метою. Це також гарантує, що наші зусилля координуватимуться із зусиллями інших донорів , а підтримка, що надається нами, дасть максимальні результати", - зазначила міністр.

Норвезьке фінансування буде використано для надання грантів Світового банку, які пропонують гнучку підтримку ремонту, реабілітації та підготовки до реконструкції об'єктів критичної інфраструктури.

Раніше Норвегія надала уряду України через Світовий банк бюджетну підтримку у розмірі 300 млн норвезьких крон. Ці кошти були спрямовані на виплату заробітної плати медичному персоналу, вчителям і працівникам бюджетної сфери, а також на виплату пенсій та соціальної допомоги.

Теги: #енергетика #відновлення #норвегія

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