"Укрзалізниця" пропонує відстрочити виплати за єврооблігаціями на два роки

"Укрзалізниця" звернулася до держателів своїх єврооблігацій із погашенням у 2024 році на $594,9 млн під 8,25% та єврооблігацій-2026 на $300 млн під 7,875% із пропозицією відстрочити всі виплати за ними.

"Зважаючи на прогнози групи на 2022 та 2023 фінансові роки та фінансовий план на 2023 рік, підготовлений і який підлягає затвердженню урядом України, і, зокрема, на тлі нещодавньої інтенсифікації обстрілів інфраструктури з боку Росії, група вважає, що настав час ініціювати запит згоди, щоб завершити процес до виплати відсотків у січні 2023 року", - зазначається у біржових повідомленнях "Укрзалізниці".

Компанія зазначила, що очікує на отримання чистих збитків від транспортної діяльності у 2022 та 2023 роках, які переважно розраховує компенсувати за рахунок субсидій із держбюджету, використовуючи їх для покриття операційних та капітальних витрат. Очікується, що протягом цього періоду капітальні вкладення також будуть частково покриті фінансуванням міжнародних фінансових організацій.

"Укрзалізниця" нагадує, що незважаючи на безпрецедентну економічну та операційну невизначеність, за життєво важливої допомоги уряду змогла успішно та в повному обсязі обслужити відсоткові платежі, належні за своїм боргом за єврооблігаціями у липні 2022 року.

Компанія також зазначила, що влітку Україна змогла досягти такого дворічного відстрочення виплат за своїми єврооблігаціями.

"З того часу оперативне середовище та економічні умови продовжували погіршуватися, і невідомо, коли закінчиться війна", - констатує "Укрзалізниця".

Компанія, на відміну держави, пропонує винагороду за згоду відстрочити виплати у розмірі 0,5% від номіналу.

На відстрочені купонні платежі також нараховуються відсотки за поточними ставками, які емітент може або виплатити повністю або частково у зазначені два роки, або капіталізувати.

Заяви від держателів єврооблігацій-2026 приймаються до 16 грудня включно, від держателів єврооблігацій-2024 - до 20 грудня. За єврооблігаціями-2026 на 21 грудня намічено збори, і того ж дня будуть оголошені результати щодо обох випусків.

Термін погашення єврооблігацій-2024 пропонується перенести з 9 липня 2024 року на 9 липня 2026 року, а єврооблігацій-2026 - з 15 липня 2026 року на 15 липня 2028 року, виплата купонів за кожним із випусків здійснюється раз на півроку.

У документах також ідеться, що "Укрзалізниця" має намір однаково ставитись до держателів обох випусків облігацій, проте залишає за собою право відмовитися від "перехресної умови" у будь-який час до оголошення результатів.