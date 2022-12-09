Економіка

11:23 09.12.2022

Мінекономіки оцінює спад ВВП України в листопаді в 41% і за весь 2022 р. - у 33,2%

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Мінекономіки оцінює спад ВВП України в листопаді в 41% і за весь 2022 р. - у 33,2%

Російські атаки по енергоінфраструктурі збільшили темпи спаду економіки України в листопаді цього року до листопада минулого, орієнтовно, до 41%, повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

"Наші очікування за листопадом - мінус 41%. Це значно глибше, ніж те, що ми прогнозували раніше", - сказав він під час дискусії Центру економічної стратегії (ЦЕС) увечері 8 грудня.

Місяцем раніше перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко на зустрічі з представниками американських ЗМІ заявила, що російський енерготерор у жовтні збільшив падіння ВВП до рівня 39% до жовтня 2021 року, що гірше за показники, які були у вересні-серпні, - 35%.

Кудін також зазначив, що загалом на цей рік прогноз падіння ВВП погіршено до 33,2% з 32%.

"Наш прогноз - мінус 33,2%. Ми його дещо погіршили внаслідок атак на енергосистему після 23 листопада і 5 грудня", - зазначив він.

Як повідомлялося, після кращого, ніж прогнозувалося, третього кварталу в Мінекономіки країни говорили про можливість покращення прогнозу падіння ВВП у 2022 році з 33,2% приблизно до 30%. Проте потім наприкінці жовтня під час доопрацювання проєкту держбюджету до другого читання цей показник було покращено лише до 32%.

Окрім цього, прогноз зростання ВВП на 2023 рік було погіршено з 4,6% до 3,2%.

Нацбанк України в середині жовтня покращив оцінку спаду економіки цього року з 33,4% до 31,5%, але водночас погіршив свій прогноз зростання ВВП наступного року з 5,5% до 4%.

Керівники НБУ на брифінгу 8 грудня також повідомили, що російський енерготерор погіршив ці очікування, проте не уточнили, наскільки.

Теги: #ввп #спад

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