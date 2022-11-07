Економіка

22:03 07.11.2022

Глобальні юридичні фірми скорочують найм співробітників на тлі спаду активності у сфері M&A

2 хв читати
Глобальні юридичні фірми скорочують найм співробітників на тлі спаду активності у сфері M&A

Прибутки багатьох великих міжнародних юридичних фірм швидко знижуються у зв'язку зі зростанням їх витрат та зниженням кількості угод зі злиття та поглинання (M&A), а також публічних розміщень акцій.

В результаті деякі компанії згортають найм співробітників, готуючись до глобальної рецесії, пише газета Financial Times.

Результати дослідження Thomson Reuters Institute, що проаналізував дані понад 160 американських компаній, показують, що попит на послуги юридичних фірм із супроводу угод M&A був нижчим майже на 14% у липні-вересні порівняно з тим же періодом 2021 року.

При тому, що загальний час оплачених годин роботи у фірмах скоротився за цей час на 1%, витрати на оплату праці зросли майже на 11%, свідчить дослідження.

Ключовий індикатор прибутковості операцій представників сектора знаходиться на найнижчому рівні від початку відстеження цих даних Thomson Reuters у 2006 році.

"Цей тренд, ймовірно, чинитиме величезний тиск на компанії, вимагаючи від них зниження витрат за рахунок скорочення кількості співробітників, як це було в період фінансової кризи 2008-2009 рр.", - зазначають аналітики Thomson Reuters.

Попередні дані міністерства праці США показали, що юридичний сектор у США втратив понад 13 тис. робочих місць у серпні та вересні, додавши 3,5 тис. робочих місць у жовтні.

Аналітична компанія Leopard Solutions зазначає, що сотні вакансій у секторі були анульовані минулого місяця, хоча кількість відкритих позицій залишається вищою за доковідний рівень.

Опитування 1,815 тис. юристів, проведене рекрутинговою компанією Major, Lindsey & Africa, показало, що виплати партнерам юридичних фірм у США збільшилися на 15% з часів піку пандемії 2020 року.

Глава американської юридичної фірми, що входить до десятка найбільших у США за обсягом виручки, зазначив, що кількість великих угод M&A скорочується, але "грошей у фінансовій системі, як і раніше, багато".

При цьому, за даними Thomson Reuters, якщо великі компанії зіштовхуються зі зниженням попиту на послуги, середні за розміром фірми відзначили невелике зростання бізнесу минулого кварталу.

 

 

Теги: #сша #спад #юрфірми #активність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:21 07.11.2022
Байден, Трамп та Обама закликали прихильників голосувати на проміжних виборах у США

Байден, Трамп та Обама закликали прихильників голосувати на проміжних виборах у США

07:36 06.11.2022
Американський вантажний космічний корабель Cygnus стартує до МКС

Американський вантажний космічний корабель Cygnus стартує до МКС

22:00 04.11.2022
США створюють Групу для координації військової допомоги Україні

США створюють Групу для координації військової допомоги Україні

21:36 04.11.2022
Зеленський обговорив із Салліваном подальшу підтримку України з боку США та нагородив його орденом

Зеленський обговорив із Салліваном подальшу підтримку України з боку США та нагородив його орденом

21:03 04.11.2022
Ракету, яка вирушить до Місяця в рамках місії Artemis 1, вивезено на стартовий майданчик - NASA

Ракету, яка вирушить до Місяця в рамках місії Artemis 1, вивезено на стартовий майданчик - NASA

20:52 04.11.2022
Можлива перемога республіканців на виборах до Конгресу не вплине на підтримку Києва

Можлива перемога республіканців на виборах до Конгресу не вплине на підтримку Києва

20:41 04.11.2022
Радник президента США з нацбезпеки Салліван здійснив неоголошений візит до Києва

Радник президента США з нацбезпеки Салліван здійснив неоголошений візит до Києва

18:34 04.11.2022
США нададуть Україні черговий пакет військової допомоги на $400 млн: танки Т-72, бронетранспортери, дрони та катери

США нададуть Україні черговий пакет військової допомоги на $400 млн: танки Т-72, бронетранспортери, дрони та катери

18:58 03.11.2022
Не відомо жодного випадку, щоб зброя, отримана Україною від США, потрапила не в ті руки - сенатор Портман

Не відомо жодного випадку, щоб зброя, отримана Україною від США, потрапила не в ті руки - сенатор Портман

07:54 03.11.2022
Республіканці більше цікавляться майбутніми виборами до Конгресу США, ніж демократи

Республіканці більше цікавляться майбутніми виборами до Конгресу США, ніж демократи

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міжнародні резерви України в жовтні зросли на 5,5% - до $25,2 млрд

Стабільне постачання е/е у Києві за відсутності нових атак РФ на енергосистему може бути забезпечене за кілька тижнів – топменеджер ДТЕК

Акції "Укрнафти" "Укртатнафти", КрАЗ, ЗТР та Мотор-Січі вилучено у розпорядження Міноборони на період дії воєнного стану - Данілов

Нова місія МВФ розпочнеться 11 листопада – голова НБУ

Підставою для рішення про націоналізацію "Укрнафти", "Укртатнафти", ЗТР, "Мотор Січі" й "Автокразу" став закон і наказ верховного головнокомандувача

ОСТАННЄ

Заарештовані ТМ "Альфа" передано АРМА

Мінагрополітики розподілить 917 млн грн держпідтримки між 14 тис. аграріїв

Міжнародні резерви України в жовтні зросли на 5,5% - до $25,2 млрд

Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у жовтні розширився до $0,8 млрд

Голова НБУ заперечує критичний вплив енерговідключень на роботу банків

Стабільне постачання е/е у Києві за відсутності нових атак РФ на енергосистему може бути забезпечене за кілька тижнів – топменеджер ДТЕК

Акції "Укрнафти" "Укртатнафти", КрАЗ, ЗТР та Мотор-Січі вилучено у розпорядження Міноборони на період дії воєнного стану - Данілов

Нова місія МВФ розпочнеться 11 листопада – голова НБУ

Підставою для рішення про націоналізацію "Укрнафти", "Укртатнафти", ЗТР, "Мотор Січі" й "Автокразу" став закон і наказ верховного головнокомандувача

Індекс самопочуття торговельної нерухомості України підвищився до 28,3 у вересні 2022 року та демонструє відновлення ринку на 70% - УРТЦ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА