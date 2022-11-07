Глобальні юридичні фірми скорочують найм співробітників на тлі спаду активності у сфері M&A

Прибутки багатьох великих міжнародних юридичних фірм швидко знижуються у зв'язку зі зростанням їх витрат та зниженням кількості угод зі злиття та поглинання (M&A), а також публічних розміщень акцій.

В результаті деякі компанії згортають найм співробітників, готуючись до глобальної рецесії, пише газета Financial Times.

Результати дослідження Thomson Reuters Institute, що проаналізував дані понад 160 американських компаній, показують, що попит на послуги юридичних фірм із супроводу угод M&A був нижчим майже на 14% у липні-вересні порівняно з тим же періодом 2021 року.

При тому, що загальний час оплачених годин роботи у фірмах скоротився за цей час на 1%, витрати на оплату праці зросли майже на 11%, свідчить дослідження.

Ключовий індикатор прибутковості операцій представників сектора знаходиться на найнижчому рівні від початку відстеження цих даних Thomson Reuters у 2006 році.

"Цей тренд, ймовірно, чинитиме величезний тиск на компанії, вимагаючи від них зниження витрат за рахунок скорочення кількості співробітників, як це було в період фінансової кризи 2008-2009 рр.", - зазначають аналітики Thomson Reuters.

Попередні дані міністерства праці США показали, що юридичний сектор у США втратив понад 13 тис. робочих місць у серпні та вересні, додавши 3,5 тис. робочих місць у жовтні.

Аналітична компанія Leopard Solutions зазначає, що сотні вакансій у секторі були анульовані минулого місяця, хоча кількість відкритих позицій залишається вищою за доковідний рівень.

Опитування 1,815 тис. юристів, проведене рекрутинговою компанією Major, Lindsey & Africa, показало, що виплати партнерам юридичних фірм у США збільшилися на 15% з часів піку пандемії 2020 року.

Глава американської юридичної фірми, що входить до десятка найбільших у США за обсягом виручки, зазначив, що кількість великих угод M&A скорочується, але "грошей у фінансовій системі, як і раніше, багато".

При цьому, за даними Thomson Reuters, якщо великі компанії зіштовхуються зі зниженням попиту на послуги, середні за розміром фірми відзначили невелике зростання бізнесу минулого кварталу.