Інтерфакс-Україна
Події
21:31 27.04.2025

Жодних обіцянок росіян дотримуватись пропозицій США з припинення вогню не фіксується

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Жодних обіцянок росіян дотримуватись пропозицій США з припинення вогню не фіксується

Жодних обіцянок росіян дотримуватись пропозицій США по припиненню вогню не фіксується, натомість навпаки вони відновили штурмову активність після Великодня, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Росіяни багато говорять про свою начебто готовність іти на американські пропозиції, але поки що жодних приготувань російської армії до реальної тиші не фіксується. Навпаки, за час після Великодня окупант відновив звичну для них штурмову активність – авжеж ціною значних втрат росіяни намагаються просуватись", - сказав він у вечірньому відеозверненні.

За його словами, кожен день таких боїв на фронті доводить абсолютно очевидно, що Росія дійсно намагається обманути світ, обдурити Америку та інших, і надалі затягнути цю війну.

"І тому потрібен тиск. Без тиску не обійтись, щоб росіяни пішли на всі кроки, пішли на все, що необхідно, щоб зупинити війну.

Зеленський підкреслив, що суботні зустрічі у Ватикані та Римі підтвердили, що партнери України розуміють, що відбувається.

Теги: #активність #окупанти #зеленський

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