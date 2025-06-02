Інтерфакс-Україна
Спорт
10:56 02.06.2025

Уряд розраховує до 2030р. збільшення до 30% кількості населення, яке займається руховою активністю або спортом

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Уряд розраховує до 2030р. збільшення до 30% кількості населення, яке займається руховою активністю або спортом

Уряд розраховує до 2030 року збільшення до 30% кількості населення, яке займається руховою активністю або спортом, а також забезпечити входження України до 30 найсильніших країн світу за результатами Олімпійських ігор.

Згідно з розпорядженням уряду №525 від 30 травня, концепція передбачає, що очікуваним результатом від виконання майбутньої державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2030 року, серед іншого, стане: збільшення до 30% кількості населення, яке займається руховою активністю або спортом; збільшення кількості осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та ветеранів війни, залучених до занять фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією; збільшення кількості дітей та молоді віком 6—18 років, залучених до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах.

Також очікується, що реалізація програми зумовить входження України до 10 кращих країн світу за результатами Європейських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Всесвітньої шахової олімпіади, Всесвітніх Гімназіад, до 15 найсильніших країн світу за результатами Всесвітніх Універсіад та до 30 найсильніших країн світу за результатами Олімпійських ігор.

Відзначається, що орієнтовний обсяг фінансування майбутньої програми становить 74 млрд грн, у тому числі з державного бюджету — 29 млрд грн і з місцевого бюджету — 45 млрд грн.

Як повідомлялося, 30 травня Кабінет міністрів України ухвалив концепцію державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2030 року. Концепцією передбачено: формування фізично активної та здорової нації; розвиток адаптивного спорту та фізкультурно-спортивної реабілітації; підтримку підготовки спортсменів до міжнародних змагань; цифрову трансформацію у сфері фізичної культури і спорту.

Теги: #спорт #активність #концепція

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