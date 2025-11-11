Інтерфакс-Україна
Події
22:47 11.11.2025

Сирський: РФ найактивніша на покровському напрямку, посилила дії й у Запорізькій області

1 хв читати

Російські війська зберігають найвищу активність на покровському напрямку, на який припало близько 40% усіх бойових зіткнень, також активізувалися у Запорізькі області, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами головкома, в Запорізькій області фіксується підвищення активності російських підрозділів, які використовують густий туман для просування між українськими позиціями.

"Ситуація суттєво погіршилася на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де, маючи чисельну перевагу, російські сили у ході боїв просунулися вперед і захопили три населені пункти", - написав Сирський.

Крім того, на Рівнопіллі та Яблуковому тривають виснажливі бої. Підрозділи Угруповання військ "Південь" підтримують оборону і завдають комбінованих ударів, що, за даними командування, спричиняє противнику значні втрати.

Також у зоні відповідальності УВ "Південь" за останні три доби російські війська втратили близько 800 осіб та понад 100 одиниць різної військової техніки, зазначили в командуванні.

"Загалом же нарощуємо ефективність застосування вітчизняних засобів ураження дальньої дії – ракет Нептун, Фламінго, а також реактивних дронів. Ворогу це добре дошкуляє", - додав головком.

Джерело: https://t.me/osirskiy/1311

Теги: #активність #фронт #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:24 11.11.2025
Активи російської "ЛУКОЙЛ" в Іраку під загрозою через санкції США

Активи російської "ЛУКОЙЛ" в Іраку під загрозою через санкції США

03:07 11.11.2025
Активи російської "Лукойл" в Іраку під загрозою через санкції США – ЗМІ

Активи російської "Лукойл" в Іраку під загрозою через санкції США – ЗМІ

23:44 10.11.2025
Міністри фінансів країн ЄС розглядатимуть у четвер два способи фінансової підтримки України – ЗМІ

Міністри фінансів країн ЄС розглядатимуть у четвер два способи фінансової підтримки України – ЗМІ

10:55 10.11.2025
"Прихована мобілізація" в РФ свідчить, що ні контрактники, ні залучені до війни іноземці не покривають втрат ворога у боях за Покровськ - ЦПД

"Прихована мобілізація" в РФ свідчить, що ні контрактники, ні залучені до війни іноземці не покривають втрат ворога у боях за Покровськ - ЦПД

16:38 09.11.2025
Україна запровадила санкції проти Кирила Дмитрієва, високопосадовців РФ та російських видавництв

Україна запровадила санкції проти Кирила Дмитрієва, високопосадовців РФ та російських видавництв

23:42 08.11.2025
Сили оборони відбили атаки росіян ще на 11 напрямках, 185 боєзіткнень за добу - Генштаб

Сили оборони відбили атаки росіян ще на 11 напрямках, 185 боєзіткнень за добу - Генштаб

22:19 08.11.2025
Ворог втратив 93 особи на покровському напрямку - Генштаб

Ворог втратив 93 особи на покровському напрямку - Генштаб

10:28 07.11.2025
Росіяни зосереджують зусилля на спробах розширити вклинення у Вовчанську – Угруповання об’єднаних сил

Росіяни зосереджують зусилля на спробах розширити вклинення у Вовчанську – Угруповання об’єднаних сил

00:48 07.11.2025
Понад 160 бойових зіткнень за добу на фронті, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

Понад 160 бойових зіткнень за добу на фронті, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

10:56 02.06.2025
Уряд розраховує до 2030р. збільшення до 30% кількості населення, яке займається руховою активністю або спортом

Уряд розраховує до 2030р. збільшення до 30% кількості населення, яке займається руховою активністю або спортом

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні

Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом" – Свириденко

Милованов заявив про вихід зі складу наглядової ради "Енергоатома" через відсутність адекватної реакції на ситуацію

Ексвіцепрем’єр-міністру Чернишову повідомлено про ще одну підозру – НАБУ

Прокурор САП вперше підтвердив участь Галущенка у корупцій схемі, викритій під час операції "Мідас"

ОСТАННЄ

Громадська рада при Міноборони закликала перевірити всі оборонні контракти після плівок НАБУ у справі "Енергоатому"

ВАКС оголосив перерву у слуханні, на якому обирається запобіжний захід для фігуранта "Мідас" Миронюка

У межах ініціативи Bring Kids Back UA врятовано велику групу дітей з окупованих територій - Єрмак

Качка: Припинення повноважень наглядової ради "Енергоатома" - перший крок до наведення ладу та усунення корупції

Суд у Лондоні встановив ліміт витрат Боголюбова за різними судовими процесами з урахуванням нової справи ПриватБанку

Український військовий Кузнецов, арештований в Італії, припинив голодування, заявив Лубінець

Суд у Лондоні встановив ліміт витрат Боголюбова за різними судовими процесами з урахуванням нової справи ПриватБанку

Сирський: ЗС України нарощують підготовку екіпажів БПЛА та впроваджують стійкіші до РЕБ тактики й платформи

Аварійна ситуація з е/е виникла на Рівненщині, частина облцентру знеструмлена

Фігурант "Мідас" Миронюк може вийти під заставу в 136,6 млн грн – матеріали справи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА