Сирський: РФ найактивніша на покровському напрямку, посилила дії й у Запорізькій області

Російські війська зберігають найвищу активність на покровському напрямку, на який припало близько 40% усіх бойових зіткнень, також активізувалися у Запорізькі області, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами головкома, в Запорізькій області фіксується підвищення активності російських підрозділів, які використовують густий туман для просування між українськими позиціями.

"Ситуація суттєво погіршилася на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де, маючи чисельну перевагу, російські сили у ході боїв просунулися вперед і захопили три населені пункти", - написав Сирський.

Крім того, на Рівнопіллі та Яблуковому тривають виснажливі бої. Підрозділи Угруповання військ "Південь" підтримують оборону і завдають комбінованих ударів, що, за даними командування, спричиняє противнику значні втрати.

Також у зоні відповідальності УВ "Південь" за останні три доби російські війська втратили близько 800 осіб та понад 100 одиниць різної військової техніки, зазначили в командуванні.

"Загалом же нарощуємо ефективність застосування вітчизняних засобів ураження дальньої дії – ракет Нептун, Фламінго, а також реактивних дронів. Ворогу це добре дошкуляє", - додав головком.

Джерело: https://t.me/osirskiy/1311