Економіка

19:17 08.12.2022

Київ виділив 150 млн грн на генератори для об'єктів критичної інфраструктури

1 хв читати
Київ виділив 150 млн грн на генератори для об'єктів критичної інфраструктури

Київська міська рада затвердила виділення 150 млн грн підприємствам обслуговування житлового фонду для закупівлі додаткових генераторів і пального.

"Ми готуємося до різних варіантів розвитку подій. Облаштовуємо пункти обігріву, закуповуємо та залучаємо як допомогу генератори, обладнання. Перш за все, для об’єктів критичної інфраструктури. І сьогодні виділили додаткових 150 млн грн на це. Та ви ж розумієте, що все місто, абсолютно всі будівлі не заживиш від генераторів. Тому й говоримо, що маємо бути готові, в разі масованих ударів, до різних сценаріїв", - цитує пресслужба Київради мера столиці Віталія Кличка.

За його словами, Київ також продовжує залучати допомогу для проходження зими від іноземних партнерів.

 

Теги: #київ #генератори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:47 08.12.2022
Дефіцит е/е на лівому березі Києва поступово зменшується, але ситуацію посилює нестача локальної генерації – топменеджер ДТЕК

Дефіцит е/е на лівому березі Києва поступово зменшується, але ситуацію посилює нестача локальної генерації – топменеджер ДТЕК

16:45 08.12.2022
Словаччина передасть Україні близько 300 генераторів для цивільних об'єктів – Кулеба

Словаччина передасть Україні близько 300 генераторів для цивільних об'єктів – Кулеба

16:08 08.12.2022
Київрада перейменувала 32 вулиці в столиці, зокрема бульвар Дружби народів

Київрада перейменувала 32 вулиці в столиці, зокрема бульвар Дружби народів

15:32 08.12.2022
Київрада затвердила бюджет столиці на 2023 рік

Київрада затвердила бюджет столиці на 2023 рік

12:12 08.12.2022
"АТБ" обладнала генераторами 235 супермаркетів мережі

"АТБ" обладнала генераторами 235 супермаркетів мережі

14:54 07.12.2022
Кличко: Уже днями мешканці зможуть повернутися у свої квартири в оновлений після обстрілу будинок на вул. Чорнобильській

Кличко: Уже днями мешканці зможуть повернутися у свої квартири в оновлений після обстрілу будинок на вул. Чорнобильській

11:01 07.12.2022
КМВА закликає киян без необхідності не виїжджати власним транспортом із дому через негоду в Києві

КМВА закликає киян без необхідності не виїжджати власним транспортом із дому через негоду в Києві

21:25 06.12.2022
Доступна потужність у Києві у вівторок була на рівні 62-67% від типового споживання

Доступна потужність у Києві у вівторок була на рівні 62-67% від типового споживання

19:33 06.12.2022
У Києві з 24 лютого одружилися 21,4 тис. пар та народилися 12,7 тис. малюків

У Києві з 24 лютого одружилися 21,4 тис. пар та народилися 12,7 тис. малюків

15:40 06.12.2022
Фонд Говарда Баффета надасть Україні генератори великої потужності на суму $30 млн - Кулеба

Фонд Говарда Баффета надасть Україні генератори великої потужності на суму $30 млн - Кулеба

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НБУ допускає погіршення макропрогнозу через посилення енерготерору в РФ

Голова "Нафтогазу" розраховує на формування наглядової ради компанії в січні 2023 р.

Український бізнес звертається до лідерів країн G7 та ЄС із проханням надати Україні зброю далекого радіусу дії

Дефіцит електроенергії зберігається на суттєвому рівні – "Укренерго"

Міжнародні резерви України у листопаді зросли на 10,7% і перевищили довоєнний рівень - НБУ

ОСТАННЄ

Ситуація на валютному ринку набагато краща за літню, але прогнозувати терміни повернення до плаваючого курсу передчасно – заступник голови НБУ

НБУ допускає погіршення макропрогнозу через посилення енерготерору в РФ

НБУ заявляє про контрольовану інфляцію, очікує на її уповільнення з II кв.-2023

Дефіцит е/е в системі зберігається, проте наразі лише у третині областей аварійні відключення

Київ отримав плюс 7% потужності електроспоживання, але відмовлятися від екстрених відключень рано – голова YASNO

ЄБРР може надати Укрексімбанку кредит EUR50 млн

Частка вугільних електростанцій у загальному обсязі генерації у ФРН зросла у III кварталі

Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки на рівні 25%

Директор Центру досліджень енергетики: Заяви про експорт Україною електроенергії - пряма брехня

Найприбутковішими банками у жовтні стали Приват, Укрсиб, Сіті, mono та ОТП, найбільш збитковими – Ощад, Укрексім та Укргаз

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА