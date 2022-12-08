Київ виділив 150 млн грн на генератори для об'єктів критичної інфраструктури

Київська міська рада затвердила виділення 150 млн грн підприємствам обслуговування житлового фонду для закупівлі додаткових генераторів і пального.

"Ми готуємося до різних варіантів розвитку подій. Облаштовуємо пункти обігріву, закуповуємо та залучаємо як допомогу генератори, обладнання. Перш за все, для об’єктів критичної інфраструктури. І сьогодні виділили додаткових 150 млн грн на це. Та ви ж розумієте, що все місто, абсолютно всі будівлі не заживиш від генераторів. Тому й говоримо, що маємо бути готові, в разі масованих ударів, до різних сценаріїв", - цитує пресслужба Київради мера столиці Віталія Кличка.

За його словами, Київ також продовжує залучати допомогу для проходження зими від іноземних партнерів.