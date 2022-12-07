Економіка

14:40 07.12.2022

Голова "Нафтогазу" розраховує на формування наглядової ради компанії в січні 2023 р.

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Голова "Нафтогазу" розраховує на формування наглядової ради компанії в січні 2023 р.

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов розраховує на формування наглядової ради компанії наприкінці січня 2023 року.

"Відновлення довіри є моїм ключовим завданням. Це пов'язано з перезапуском роботи наглядової ради, яку планується створити до кінця січня", - сказав він під час організованої ЄБРР дискусії щодо стабілізації та відновлення України.

Чернишов зазначив, що наявність наглядової ради покращить прозорість і керованість роботи правління "Нафтогазу".

Як повідомлялося, минулий склад НР "Нафтогазу" пішов у відставку у вересні 2021 року.

Мінекономіки оголосило конкурс із відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" в жовтні 2021 року, а затвердження нового складу очікувалося в лютому 2022 року. В період відсутності НР частину його функцій виконує Кабінет Міністрів у рамках зборів акціонерів, затверджуючи необхідні рішення.

Теги: #нафтогаз #прогноз #наглядова_рада

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