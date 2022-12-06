КМДА збирає дані про бізнес, готовий працювати під час відключень електроенергії

Київська міськдержадміністрація збирає дані про бізнес та підприємців, які готові працювати на автономних джерелах живлення під час відключень електроенергії, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Ми склали перелік та поширили адреси окремих магазинів, торгових мереж та ТРЦ. Цей перелік постійно розширюватимемо, оскільки до нас звертаються представники приватного бізнесу, магазини, аптеки, заклади харчування, побутового обслуговування тощо яких готові працювати для забезпечення потреб киян у разі надзвичайної ситуації", – повідомив Кличко у телеграм-каналі.

За його словами, підприємці можуть залишити інформацію про свої об'єкти через спеціальну форму: https://forms.gle/HYBgSknM8GJwAHvF9

Інформація про працюючий бізнес публікуватиметься на офіційних ресурсах КМДА та в соцмережах.