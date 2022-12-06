Економіка

14:57 06.12.2022

Енергосистема України поступово відновлюється після 8-ї масованої ракетної атаки ворога - "Укренерго"

2 хв читати
Енергосистема України поступово відновлюється після 8-ї масованої ракетної атаки ворога - "Укренерго"

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" повідомляє про поступове відновлення енергосистеми України після восьмої масованої атаки росіян 5 грудня.

"На відновлення обсягів виробництва електроенергії до рівня, який був до ракетної атаки 5 грудня, потрібно ще кілька діб. Наразі всім областям доведено ліміти споживання електроенергії. На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому застосовано режим аварійних відключень", – описала ситуацію "Укренерго" у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Там пояснили, що аварійні відключення – це вимушений крок для збереження балансу в енергосистемі.

"Залежно від того, як буде відновлюватись виробництво електроенергії, ліміти на її споживання теж будуть змінюватись", - зазначили в НЕК, додавши, що через пошкодження деяких електростанцій та частини електромереж в енергосистемі країни знизилося виробництво електроенергії, тому тимчасово було застосовано аварійні відключення,

Водночас компанія наголосила, що завдяки блискучій роботі сил протиповітряної оборони, що знищили понад 60 ракет із 70, ворог не досягнув поставлених цілей – завдати енергосистемі такого самого обсягу пошкоджень, які були під час атаки 23 листопада, й занурити Україну в темряву та холод.

У компанії зазначили, що ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб подати електропостачання за резервними схемами там, де це можливо. Зокрема, у більшій частині Одеської області, яка разом із Київською постраждала найбільше, вже відновлено енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури: лікарень, котелень, водоканалів.

Як повідомлялося, за інформацією голови Київської ОВА Олексія Кулеби, без світла залишається приблизно половина області. ДТЕК зі свого боку повідомив, що в Одесі працює критична інфраструктура, а голова Одеської ОВА Максим Марченко – що розпочинається відновлення електропостачання побутовим споживачам.

Теги: #енергетика #укренерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:06 06.12.2022
Дефіцит потужності в енергосистемі нині становить 19% від прогнозного споживання - Шмигаль

Дефіцит потужності в енергосистемі нині становить 19% від прогнозного споживання - Шмигаль

15:31 06.12.2022
НБУ реалізує з банками проєкт периметра чергових відділень, що надають фінпослуги, за тривалого блекауту

НБУ реалізує з банками проєкт периметра чергових відділень, що надають фінпослуги, за тривалого блекауту

14:42 06.12.2022
Приблизно половина Київської області залишається без світла - голова ОВА

Приблизно половина Київської області залишається без світла - голова ОВА

14:20 06.12.2022
ДТЕК повідомив про відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури Одеси

ДТЕК повідомив про відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури Одеси

13:22 06.12.2022
ДТЕК Мережі за минулий тиждень повернули світло 43 тис. домогосподарств у Донецькій та Дніпропетровській областях

ДТЕК Мережі за минулий тиждень повернули світло 43 тис. домогосподарств у Донецькій та Дніпропетровській областях

09:21 06.12.2022
"Укрзалізниця" повідомляє про затримку 15 поїздів на півгодини і більше та повне відновлення напруги в мережі

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку 15 поїздів на півгодини і більше та повне відновлення напруги в мережі

22:19 05.12.2022
Росіяни обрали для атаки пік морозів, її відбито, а наслідки планується ліквідувати за 1-2 дні

Росіяни обрали для атаки пік морозів, її відбито, а наслідки планується ліквідувати за 1-2 дні

20:59 05.12.2022
Топменеджер ДТЕК високо оцінив роботу української ППО під час чергової масованої атаки агресора на енергоінфраструктуру

Топменеджер ДТЕК високо оцінив роботу української ППО під час чергової масованої атаки агресора на енергоінфраструктуру

19:36 05.12.2022
"Укренерго" анонсувало аварійні відключення в усіх областях України через зниження потужності генерації внаслідок обстрілів РФ

"Укренерго" анонсувало аварійні відключення в усіх областях України через зниження потужності генерації внаслідок обстрілів РФ

19:08 05.12.2022
Аварійні відключення е/е застосовані також у Полтавській, Запорізькій, Закарпатській областях

Аварійні відключення е/е застосовані також у Полтавській, Запорізькій, Закарпатській областях

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: Уряд за час війни виділив 1,13 трлн грн на фінансування армії та сектору безпеки

НБУ реалізує з банками проєкт периметра чергових відділень, що надають фінпослуги, за тривалого блекауту

Шмигаль розраховує на проведення "фінансового Рамштайну" в першому кварталі 2023 року

ДТЕК повідомив про екстрені відключення е/е у Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях

Енергетична система України зберегла цілісність, незважаючи на низку влучань - прем'єр

ОСТАННЄ

Шмигаль: Уряд за час війни виділив 1,13 трлн грн на фінансування армії та сектору безпеки

Ще три банки з РФ можуть підпасти під нові санкції ЄС, можлива заборона на інвестиції в російський гірничий видобуток - ЗМІ

ЄБРР готовий підтримати українські муніципалітети на деокупованих територіях – президент банку

КМДА збирає дані про бізнес, готовий працювати під час відключень електроенергії

Шмигаль розраховує на проведення "фінансового Рамштайну" в першому кварталі 2023 року

Запроваджені санкції щодо акціонера "Метінвесту" Новинського не вплинуть на роботу групи - заява

Дві третіх девелоперських українських компаній перебувають на межі банкрутства – експерт

Усі підприємства SCM працюють на перемогу України - Ахметов

США не купуватимуть нафту у РФ для поповнення свого стратегічного резерву

НКРЕКП убезпечила споживачів від нарахування платежів за неспожиту е/е

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА