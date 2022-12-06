ДТЕК Мережі за минулий тиждень повернули світло 43 тис. домогосподарств у Донецькій та Дніпропетровській областях

Енергетики операторів системи розподілу "ДТЕК Мережі" з 28 листопада до 4 грудня відновили роботу пошкоджених унаслідок бойових дій електромереж для 43 тис. сімей у 39 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей.

Як повідомляється в релізі "ДТЕК Мережі" у вівторок, на Донеччині вдалося повернути світло для 40 тис. сімей, у Дніпропетровській - ще майже 3 тис.

Там зазначили, що зберігається висока інтенсивність бойових дій та обстрілів у цих областях, а енергетикам доводиться регулярно повертати світло до населених пунктів.

За інформацією компанії, без світла наразі залишаються 96 населених пунктів у Донецькій області, постачання якого вона обов'язково відновить, щойно отримає дозвіл на проведення робіт від Збройних сил.

Як уточнив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко, слова якого наведено у релізі, лише за минулу добу фахівці компанії відновили роботу пошкоджених обстрілами електромереж у 25 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей, а світло знову з'явилося у 22 тисячах домогосподарств.

"Фахівці ДТЕК Мережі, незважаючи на обстріли та складну ситуацію з бойовими діями, продовжують відновлювати електромережі з дозволу Збройних сил України та ДСНС", – зазначив він.