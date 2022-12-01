Об'єднання Мінінфраструктури та Мінрегіону покращить координацію щодо відновлення постраждалих регіонів - Шмигаль
Об'єднання міністерств інфраструктури й розвитку громад та територій дасть змогу покращити координацію у питаннях відновлення постраждалих від війни регіонів, вважає прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Вітаю Олександра Кубракова з призначенням на посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Серед сфер його відповідальності буде інфраструктура та регіональний розвиток, що дозволить більш системно підійти до планування процесу відновлення України", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.
За його словами, посада віцепрем'єр-міністра – важливий сигнал і суспільству, і партнерам, що відновлення вже сьогодні є пріоритетом України і що відновлення треба розпочинати зараз.
"Об'єднання міністерств інфраструктури й розвитку громад та територій також дасть змогу покращити координацію у питаннях відбудови постраждалих від війни регіонів та проходження найскладнішої в нашій історії зими", - заявив прем'єр.