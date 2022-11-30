Дефіцит потужності в енергосистемі знизився до 27% - "Укренерго"

Дефіцит потужності в українській енергосистемі на 11:00 середи становить 27% порівняно із 30% на аналогічний час вівторка, повідомила НЕК "Укренерго" у телеграм-каналі.

"Поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо зменшити дефіцит в енергосистемі. До всіх операторів системи розподілу (обленерго) доведено ліміти споживання по кожній області. Перевищення лімітів споживання призводить до необхідності застосування аварійних відключень для уникнення перевантаження мереж та забезпечення балансу в енергосистемі", - йдеться в повідомленні.

У НЕК нагадали, що економне використання електроенергії дасть змогу менше застосовувати спрямовані на запобігання аваріям обмеження, а також дозволить енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об'єктів, які ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою.

Як повідомлялося, унаслідок ракетної атаки РФ у середу, 23 листопада, українська енергосистема увійшла в блекаут і поступово відновлюється. На вечір наступного дня дефіцит електроенергії становив 50%, на ранок п'ятниці знизився до 30%, на ранок суботи – до 25%, на ранок неділі – до 20%.

На ранок понеділка дефіцит знову зріс до 27% через аварійні відключення на низці електростанцій.