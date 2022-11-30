Економіка

12:12 30.11.2022

Дефіцит потужності в енергосистемі знизився до 27% - "Укренерго"

1 хв читати
Дефіцит потужності в енергосистемі знизився до 27% - "Укренерго"

Дефіцит потужності в українській енергосистемі на 11:00 середи становить 27% порівняно із 30% на аналогічний час вівторка, повідомила НЕК "Укренерго" у телеграм-каналі.

"Поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо зменшити дефіцит в енергосистемі. До всіх операторів системи розподілу (обленерго) доведено ліміти споживання по кожній області. Перевищення лімітів споживання призводить до необхідності застосування аварійних відключень для уникнення перевантаження мереж та забезпечення балансу в енергосистемі", - йдеться в повідомленні.

У НЕК нагадали, що економне використання електроенергії дасть змогу менше застосовувати спрямовані на запобігання аваріям обмеження, а також дозволить енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об'єктів, які ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою.

Як повідомлялося, унаслідок ракетної атаки РФ у середу, 23 листопада, українська енергосистема увійшла в блекаут і поступово відновлюється. На вечір наступного дня дефіцит електроенергії становив 50%, на ранок п'ятниці знизився до 30%, на ранок суботи – до 25%, на ранок неділі – до 20%.

На ранок понеділка дефіцит знову зріс до 27% через аварійні відключення на низці електростанцій.

Теги: #енергетика #укренерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:44 30.11.2022
Кулеба обговорив із главами МЗС G7 відновлення енергетичної інфраструктури України

Кулеба обговорив із главами МЗС G7 відновлення енергетичної інфраструктури України

18:23 29.11.2022
США виділять $53 млн на відновлення енергосистеми України

США виділять $53 млн на відновлення енергосистеми України

18:10 29.11.2022
У Херсоні підключено до електропостачання 41% побутових споживачів - голова ОВА

У Херсоні підключено до електропостачання 41% побутових споживачів - голова ОВА

17:32 29.11.2022
Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% потреб у споживанні - Шмигаль

Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% потреб у споживанні - Шмигаль

15:34 29.11.2022
Фонд енергоефективності отримав за тиждень близько 25 заявок від ОСББ на участь у пілотній програмі відновлення житла з бюджетом EUR5 млн

Фонд енергоефективності отримав за тиждень близько 25 заявок від ОСББ на участь у пілотній програмі відновлення житла з бюджетом EUR5 млн

14:38 29.11.2022
Львів компенсуватиме закладам харчування та продуктовим магазинам до 80 тис. грн на купівлю генераторів

Львів компенсуватиме закладам харчування та продуктовим магазинам до 80 тис. грн на купівлю генераторів

12:47 29.11.2022
Зеленський обговорив із послами UNITED24 фандрайзинг на генератори для лікарень

Зеленський обговорив із послами UNITED24 фандрайзинг на генератори для лікарень

12:45 29.11.2022
У Львові призупинили подання води на більше ніж 80 вулицях у зв'язку з відсутністю електрики на насосних станціях

У Львові призупинили подання води на більше ніж 80 вулицях у зв'язку з відсутністю електрики на насосних станціях

11:30 29.11.2022
Дефіцит в енергосистемі зріс до 30% через зростання споживання, в Києві знову екстрені відключення

Дефіцит в енергосистемі зріс до 30% через зростання споживання, в Києві знову екстрені відключення

09:35 29.11.2022
У Полтавській області у вівторок світло вмикатимуть на 2 години

У Полтавській області у вівторок світло вмикатимуть на 2 години

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США виділять $53 млн на відновлення енергосистеми України

Дефіциту пального не передбачається, незважаючи на можливе збільшення попиту на бензин і дизель - Шмигаль

Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% потреб у споживанні - Шмигаль

"ДТЕК Нафтогаз" на аукціоні придбав право розробки двох газових родовищ на Полтавщині за 1,3 млрд грн

Мінцифри виступає за невідкладну легалізацію віртуальних активів

ОСТАННЄ

ДТЕК відвантажить державним ТЕС іще 20 тис. тонн вугілля

Велика Британія виділяє 5 млн фунтів на "Зерно з України"

Дефіциту пального не передбачається, незважаючи на можливе збільшення попиту на бензин і дизель - Шмигаль

"Укрзалізниця" з 11 грудня відновлює сполучення зі Словаччиною

МАГАТЕ розширить присутність на українських АЕС – Гроссі

"ДТЕК Нафтогаз" на аукціоні придбав право розробки двох газових родовищ на Полтавщині за 1,3 млрд грн

Мінцифри виступає за невідкладну легалізацію віртуальних активів

МАГАТЕ підтвердила відсутність незаявлених ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС

"Нова пошта" запустила можливість забирати посилки "в кредит"

ОПЗ візьме участь в експорті продовольства зерновим коридором

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА