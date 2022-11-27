Економіка

13:58 27.11.2022

Київ готовий компенсувати до 80 тис. грн на закупівлю альтернативних джерел енергії для ОСББ і ЖБК - голова комісії

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Київ готовий компенсувати до 80 тис. грн на закупівлю альтернативних джерел енергії для ОСББ і ЖБК - голова комісії

Багатоквартирні будинки, де створено ОСББ, ЖБК або керуючі приватні компанії, можуть отримати компенсацію до 80 тис. грн на закупівлю альтернативних джерел енергії, повідомив голова комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, депутат Олександр Бродський.

Він повідомив, що набуло чинності рішення Київради "Про деякі питання підготовки житлового фонду м. Києва до проходження зимового періоду в умовах воєнного стану".

"Це рішення спрямоване на підтримку житлових багатоквартирних будинків міста Києва, у яких створено ОСББ, ЖБК та для приватних управляючих компаній на закупівлю альтернативних (незалежних) джерел енергії (бензинові та дизельні генератори, джерела безперебійного живлення, інвертори, сонячні панелі) для забезпечення внутрішньобудинкових систем, таких як індивідуальні теплові пункти, котельні, чергове освітлення чи підзарядка гаджетів для співвласників)", - повідомив Бродський на сторінці у фейсбуці.

Депутат зазначив, що передбачено простий механізм: будинок приносить видаткову накладну, витяг із єдиного державного реєстру і подає заяву на ім’я голови РДА.

"Упродовж наступних двох місяців місто відшкодовуватиме 75% вартості такого джерела, але не більше ніж 80 тис. грн для одного будинку. Сподіваюся, всі учасники скористаються цим рішення для безперебійної роботи комунікацій у своїх оселях", - написав Бродський.

Щодо будинків, які перебувають під управлінням колишніх жеків, то, за словами Бродського, "кожна з 10 керуючих компаній районів отримала по 20 млн грн на проходження опалювального сезону, а цим рішенням ми досягли рівності між будинками різної форми управління".

Теги: #київ #альтернатива #компенсація #енергія

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