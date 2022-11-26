Економіка

12:06 26.11.2022

Дефіцит в енергосистемі знижено до 25% – "Укренерго"

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Дефіцит в енергосистемі знижено до 25% – "Укренерго"

 Дефіцит потужності в українській енергосистемі на ранок суботи знизився до 25% порівняно з 30% на вечір п'ятниці, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Енергетики продовжують відновлювати енергосистему. Станом на 11.00 запроваджено в роботу ще один атомний блок, збільшується потужність до планового рівня на інших. Таким чином, виробники електроенергії зараз покривають близько 75% потреб споживання", - йдеться в повідомленні НЕК.

Водночас ще 25% електроенергії залишаються в дефіциті, тому в суботу на всій території України діє режим обмеження споживання.

"Укренерго" також зазначає, що компанія більше не визначає які види відключень - аварійні або планові - будуть застосовані, це вирішують обленерго.

"Зараз ми змінили тактику, і доводимо до обленерго не те, на скільки мегават потрібно обмежити споживання в кожній області, а навпаки, який ліміт споживання в області", - зазначив глава оператора Володимир Кудрицький.

Тобто диспетчери обленерго отримують показник споживання для області, перевищувати який не можна. А схему відключень, яка дасть змогу дотримуватися встановленої норми споживання, кожне обленерго складає самостійно.

"Зараз кожен українець, в будинок якого повернулося світло, може допомогти швидше повернути його іншим, просто економно споживаючи електроенергію. Це дасть змогу менше застосовувати обмеження, спрямовані на запобігання аваріям, а також допоможе енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об'єктів, від яких залежить живлення цілих областей", - резюмували в "Укренерго".

Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки РФ 23 листопада, українська енергосистема увійшла в блекаут, і поступово відновлюється. На ранок п'ятниці дефіцит електроенергії знизився до 30%, на вечір четверга він становив 50%.

Теги: #енергетика #укренерго

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