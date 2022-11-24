Окупанти, як і раніше, здатні атакувати критичну інфраструктуру України, незважаючи на виснаження арсеналу ракет - ISW

Російські збройні сили, як і раніше, здатні найближчим часом атакувати критично важливу інфраструктуру України, незважаючи на те, що їхній арсенал систем високоточної зброї продовжує виснажуватися, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 23 листопада.

Водночас повідомляється, що видні російські політики продовжують відкрито пропагувати геноцидну риторику щодо України. Зокрема, приписування Україні язичницького культу смерті та заклики до тотальної "ліквідації української державності у її нинішньому вигляді" помітно проникли у дискурс на найвищих рівнях російського політичного мейнстріму, зазначають аналітики. В ISW повідомляють, що президент РФ Володимир Путін також використав схожі геноцидні формулювання, що принципово несумісне із закликами до переговорів.

"Кремль не відмовився від своїх максималістських цілей щодо відновлення контролю над Україною, а скоріше частково сплутав цілі Росії, щоб ввести західні країни в оману і змусити Україну вимагати миру... Замовчування Кремлем своїх цілей, імовірно, розраховане на західну аудиторію, проте збиває з пантелику прихильників війни в Росії", - наголошується у зведенні.

У ISW зазначають, що нерішучість Кремля щодо публічної відданості вкрай націоналістичній ідеології та війні також збиває з пантелику пропагандистів, які проповідують таку ідеологію російським масам. "Путін, як правило, прагнув врівноважити крайні націоналістичні точки зору, щоб заручитися підтримкою націоналістично налаштованого співтовариства, і більш поміркований наратив, щоб зберегти підтримку решти населення Росії. Російські військові невдачі та зростаючі жертви, яких Путін потребує від російського народу для продовження свого руйнівного вторгнення, призводять до навмисного заплутування цілей війни та спроби риторично балансувати, потенційно розпалюючи невдоволення у критичних колах", - йдеться у зведенні.

Російські джерела стверджували, що в середу українські сили продовжували контрнаступ у напрямах Кремінної та Сватового Луганської області, а самі російські окупаційні війська продовжували наступ у районі Бахмута та Авдіївки та продовжували оборонні дії на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

За даними ISW, Кремль продовжує зусилля щодо криптомобілізації за рахунок інших російських спецслужб. Російські сили та окупаційна влада продовжували насильно переселяти мешканців в окупованих районах України та конфіскувати їхнє майно.