Економіка

09:55 24.11.2022

Окупанти, як і раніше, здатні атакувати критичну інфраструктуру України, незважаючи на виснаження арсеналу ракет - ISW

2 хв читати
Окупанти, як і раніше, здатні атакувати критичну інфраструктуру України, незважаючи на виснаження арсеналу ракет - ISW

Російські збройні сили, як і раніше, здатні найближчим часом атакувати критично важливу інфраструктуру України, незважаючи на те, що їхній арсенал систем високоточної зброї продовжує виснажуватися, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 23 листопада.

Водночас повідомляється, що видні російські політики продовжують відкрито пропагувати геноцидну риторику щодо України. Зокрема, приписування Україні язичницького культу смерті та заклики до тотальної "ліквідації української державності у її нинішньому вигляді" помітно проникли у дискурс на найвищих рівнях російського політичного мейнстріму, зазначають аналітики. В ISW повідомляють, що президент РФ Володимир Путін також використав схожі геноцидні формулювання, що принципово несумісне із закликами до переговорів.

"Кремль не відмовився від своїх максималістських цілей щодо відновлення контролю над Україною, а скоріше частково сплутав цілі Росії, щоб ввести західні країни в оману і змусити Україну вимагати миру... Замовчування Кремлем своїх цілей, імовірно, розраховане на західну аудиторію, проте збиває з пантелику прихильників війни в Росії", - наголошується у зведенні.

У ISW зазначають, що нерішучість Кремля щодо публічної відданості вкрай націоналістичній ідеології та війні також збиває з пантелику пропагандистів, які проповідують таку ідеологію російським масам. "Путін, як правило, прагнув врівноважити крайні націоналістичні точки зору, щоб заручитися підтримкою націоналістично налаштованого співтовариства, і більш поміркований наратив, щоб зберегти підтримку решти населення Росії. Російські військові невдачі та зростаючі жертви, яких Путін потребує від російського народу для продовження свого руйнівного вторгнення, призводять до навмисного заплутування цілей війни та спроби риторично балансувати, потенційно розпалюючи невдоволення у критичних колах", - йдеться у зведенні.

Російські джерела стверджували, що в середу українські сили продовжували контрнаступ у напрямах Кремінної та Сватового Луганської області, а самі російські окупаційні війська продовжували наступ у районі Бахмута та Авдіївки та продовжували оборонні дії на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

За даними ISW, Кремль продовжує зусилля щодо криптомобілізації за рахунок інших російських спецслужб. Російські сили та окупаційна влада продовжували насильно переселяти мешканців в окупованих районах України та конфіскувати їхнє майно.

 

Теги: #війна #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:40 24.11.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 310 військових, збито 10 безпілотників та 51 ракету – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 310 військових, збито 10 безпілотників та 51 ракету – Генштаб ЗСУ

19:08 23.11.2022
За добу завдано ударів по 4 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки – Генштаб ЗСУ

За добу завдано ударів по 4 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки – Генштаб ЗСУ

19:01 23.11.2022
Окупанти завдали ракетних ударів по ТЕЦ, ТЕС та електропідстанціям у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях – Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали ракетних ударів по ТЕЦ, ТЕС та електропідстанціям у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях – Генштаб ЗСУ

11:47 23.11.2022
Україна може отримати танки від країн-партнерів - нардеп Чернєв

Україна може отримати танки від країн-партнерів - нардеп Чернєв

10:24 23.11.2022
РФ, імовірно, створює інформаційні умови для атаки під "чужим прапором" на Бєлгородську область - ISW

РФ, імовірно, створює інформаційні умови для атаки під "чужим прапором" на Бєлгородську область - ISW

09:43 23.11.2022
Загальні бойові втрати ворога становлять із початку вторгнення майже 85 410 осіб, за добу ліквідовано 410 окупантів - Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати ворога становлять із початку вторгнення майже 85 410 осіб, за добу ліквідовано 410 окупантів - Генштаб ЗСУ

19:00 22.11.2022
Російські окупанти здійснили майже 15 обстрілів території України з РСЗВ – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти здійснили майже 15 обстрілів території України з РСЗВ – Генштаб ЗСУ

10:11 22.11.2022
У РФ продовжують посилювати контроль над інформпростором - ISW

У РФ продовжують посилювати контроль над інформпростором - ISW

09:27 22.11.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 400 військових та 12 артсистем – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 400 військових та 12 артсистем – Генштаб ЗСУ

18:33 21.11.2022
Окупанти завдали 1 авіа- та 2 ракетних ударів, понад 10 разів обстріляли територію України з РСЗВ за добу – Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали 1 авіа- та 2 ракетних ударів, понад 10 разів обстріляли територію України з РСЗВ за добу – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава Міненерго України очікує відновлення роботи АЕС до вечора

Енергосистема України з 4 ранку четверга знову працює як єдина після викликаного російськими обстрілами блекауту у середу

Энергосистема Украины с 4 утра четверга вновь работает как единая после вызванного российскими обстрелами блэкаута в среду

Президент підписав закон про держбюджет-2023

Усі блоки Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС відключено через зниження частоти в енергосистемі України після обстрілів

ОСТАННЄ

Глава Міненерго України очікує відновлення роботи АЕС до вечора

Держподаткова служба незабаром видасть роз'яснення про послаблення податкових зобов'язань в умовах енерговідключень - Гетманцев

Енергосистема України з 4 ранку четверга знову працює як єдина після викликаного російськими обстрілами блекауту у середу

Энергосистема Украины с 4 утра четверга вновь работает как единая после вызванного российскими обстрелами блэкаута в среду

Президент підписав закон про держбюджет-2023

Банківська система зберігає стабільність після ракетних атак у середу - НБУ

У зв'язку з перебоями в електропостачанні приміські потяги рухатимуться з відставанням від графіка – "Укрзалізниця"

Усі блоки Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС відключено через зниження частоти в енергосистемі України після обстрілів

Низка потягів ідуть із затримками після обстрілів енергоінфраструктури – "Укрзалізниця"

Шмигаль доручив Міненерго налагодити координацію з МЗС та митницею для швидких та безперебійних постачань енергетичного обладнання в Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА