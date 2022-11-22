Економіка

15:43 22.11.2022

Глава "Укренерго": Найбільший виклик для енергетиків на деокупованій Херсонській області – велика щільність мінувань

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Глава "Укренерго": Найбільший виклик для енергетиків на деокупованій Херсонській області – велика щільність мінувань

 Велика щільність мінувань російськими військами на території Херсонської області є найбільшим викликом для відновлення електропостачання, вважає глава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Найбільший виклик - це рівень замінованості території. Є такі ділянки, де 1 кв. м потрібно розмінувати годину, а наші лінії - це десятки км. Працює велика кількість бригад - як саперів, так і енергетиків, які йдуть за ними слідом. Робота не переривається взагалі, щоб там, де вже можна лагодити, ми розпочали ремонти", – сказав він під час брифінгу у медіацентрі Києва у вівторок.

Водночас Кудрицький наголосив, що "Укренерго" готове забезпечити стільки ремонтних бригад, скільки зможуть допустити сапери для роботи.

Він також пояснив, що компанія сфокусувалася насамперед на відновленні тієї лінії електропередач, яку можна відновити найшвидше і яка забезпечить електропостачання області.

Щодо ситуації на деокупованій частині Харківської області, Кудрицький пояснив, що там вдалося відновити електропостачання розподільними мережами.

"Це не стовідсотково надійна схема, але на деокупованій території розміщена одна магістральна підстанція, яка має зв'язки, що проходять через заміновану територію, і потрібен час на розмінування. Але там ситуація краща вже, ніж на Херсонщині", – зазначив голова системного оператора.

Теги: #енергетика #укренерго #кудрицький

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