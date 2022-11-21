Норвегія надасть Україні майже $200 млн на закупівлю газу

Угоду про надання Україні фінансування розміром NOK2 млрд ($195,2 млн за поточним курсом) на закупівлю майбутньої зими природного газу підписав у понеділок міністр фінансів Норвегії Трюгве Слагсволл Ведум.

Згідно з повідомленням на сайті норвезького уряду, фінансування буде спрямовано через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Від імені банку угоду підписав у понеділок в Осло його перший віцепрезидент Юрген Рігтерінк.

"Україна звернулася до Норвегії по підтримку в закупівлі природного газу цієї зими. Час має вирішальне значення, і ми дуже раді тому, що ЄБРР буде нашим партнером у закупівлях газу. Важливо спрямовувати підтримку через авторитетну, міжнародно визнану організацію, яка забезпечить ефективне та прозоре використання фінансування", - сказав Трюгве Слагсволд Ведум.

Згідно з повідомленням, формальним одержувачем газу в Україні буде НАК "Нафтогаз України". На практиці платежі здійснюватимуться безпосередньо європейським постачальникам газу, які отримали попереднє схвалення і виставлятимуть рахунки за поставлений ними об'єм.

"У міру наближення зими в Україні Росія використовує енергію як зброю і завдає ударів по критично важливій інфраструктурі, намагаючись зламати спротив України. Дії Росії є серйозними порушеннями міжнародного права та завдають серйозних страждань народові України. Тому підтримка Норвегії в забезпеченні енергопостачання життєво важлива для України", - зазначила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт.

Як повідомлялося, в липні прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере оголосив, що уряд надасть Україні NOK10 млрд у 2022 і 2023 рр. З них 2 млрд призначені для закупівель газу.