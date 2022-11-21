Екстрені відключення е/е запроваджено у Київській області - ДТЕК
НЕК "Укренерго" віддала розпорядження на додаткові обмеження потужності електропостачання у Київській області, повідомили "ДТЕК Київські регіональні електромережі".
"Вимушено застосовуємо екстрене відключення світла", - йдеться у повідомленні мережного оператора у фейсбуці у понеділок.
Згідно з ним, це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій.
Графіки стабілізаційних відключень не діють, попередили у ДТЕК.
Як повідомлялося, екстрені відключення у понеділок запроваджено у Києві, Одеській області.