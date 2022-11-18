Економіка

13:29 18.11.2022

На двох ГЗК, що належать олігарху Жеваго, здійснено обшуки

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На двох ГЗК, що належать олігарху Жеваго, здійснено обшуки

Офіс генерального прокурора повідомляє про здійснення обшуків у межах справи про ухилення від сплати податків на двох гірничо-збагачувальних комбінатах, які належать одному з найбагатших олігархів України.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора розслідуються факти умисного ухилення службовими особами двох підприємств від сплати податків на суму майже 10 млрд грн (ч.3 ст. 212 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі у п'ятницю.

У повідомленні наголошується, що, за даними слідства, гірничо-збагачувальні комбінати здійснюють первинну переробку корисних копалин.

"Єдиним кінцевим бенефіціарним власником підприємств є один із найбагатших олігархів України", - уточнюють в Офісі генпрокурора.

За інформацією прокуратури, посадові особи одного з цих підприємств у 2018-2021 роках занизили податкові зобов'язання з рентної плати за користування надрами на суму майже 7,6 млрд грн, а іншого – більше ніж на 2,7 млрд грн.

"Це призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 10 млрд грн", - наголошують у прокуратурі.

У повідомленні зазначають, що під час розслідування у кримінальному провадженні правоохоронці здійснили обшуки в адміністративних та офісних будівлях цих підприємств.

"Із залученням спеціалістів з мінералогії та хімії проведено огляди родовищ та виробничих потужностей із переробки корисних копалин гірничо-збагачувальних комбінатів. Здійснено відібрання зразків руди та кінцевого продукту виробництва - залізного концентрату для проведення комплексних експертиз", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Офіс генпрокурора не зазначає імені олігарха, який є власником ГЗК. Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, ідеться про Костянтина Жеваго.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/7390

Теги: #жеваго #обшуки #гзк

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