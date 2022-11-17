Україна наприкінці десятиліття може наростити щорічний урожай до 130-150 млн тонн - гендиректор "Кернела"

Російська збройна агресія проти України та тимчасова окупація частини її територій призведе до скорочення врожаю в країні у 2023 році до 65 млн тонн, що на 35% менше від показників 2021 року, коли країна зібрала понад 100 млн тонн.

При цьому після перемоги України країна вже протягом двох-трьох років може знову наростити щорічний урожай до рівня 100 млн тонн, а ще через п'ять років вийти на показники 130-150 млн. тонн/рік, повідомив генеральний директор компанії "Кернел" Євген Осипов на Київському міжнародному економічному форумі у четвер.

"Україна може виробляти 130-150 млн тонн урожаю. Цифра в 100 млн, яка вже була досягнута нами у 2021 році, ми її досягнемо приблизно за 2-3 роки: криза пройде, і ми знову вийдемо на 100 млн тонн. У горизонті ще п'яти років ми вийдемо на 130-150 млн тонн, і тут нам паралельно потрібно розвивати логістичні канали та інфраструктуру для подальшого експорту. І разом із цим потрібно буде побудувати с/г переробку, глибшу, щоб генерувати більше додаткової вартості залишати всередині країни", - розповів він у ході форуму.

Також СЕО зазначив, що наступний рік - не найкращий час для розвитку переробки сільгоспкультур в Україні через фізичний дефіцит агросировини в Україні, спричинений скороченням урожаю зі 100 млн тонн до 65 млн тонн.

За його даними, розвиток переробної галузі після перемоги України розпочнеться з олійних культур: соняшнику, сої та ріпаку. Наступними культурами буде кукурудза, а за нею будуть інші, а також продукти АПК.

"Сьогодні, скоротивши обсяги експорту, ми втратимо $10 млрд експорту на рік, і ми ще маємо $10 млрд upside. Протягом п'яти років ми можемо отримати від галузі плюс $20 млрд на рік - це колосальні гроші. Якщо в країні буде правильне податкове поле, підтвердження прав власності, необхідне страхування, цього ресурсу буде достатньо для реінвестування в переробку, що дозволить вийти на новий етап переробки за більш високомаржинальними продуктами", - підсумував Осипов.

"Кернел" до війни посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також був найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Крім того, компанія займалася вирощуванням іншої агропродукції та її реалізацією.

Найбільшим співвласником "Кернела" через Namsen Ltd. є український бізнесмен.