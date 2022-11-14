Економіка

18:54 14.11.2022

"Укрзалізниця" відновила пасажирське сполучення Києва з Миколаєвом, за 10 днів планує "поїхати" до Херсона – міністр

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"Укрзалізниця" відновила пасажирське сполучення Києва з Миколаєвом, за 10 днів планує "поїхати" до Херсона – міністр

АТ "Укрзалізниця" у вівторок відновлює пасажирські рейси Київ-Миколаїв і протягом 10 днів після завершення обстеження колій та ремонту пошкодженої інфраструктури розраховує відновити і пасажирське сполучення з Херсоном, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Зараз, коли українські військові відсунули лінію фронту, ми запускаємо пряме залізничне сполучення Київ-Миколаїв. Перший поїзд відправиться вже сьогодні ввечері", - написав Кубраков на своїй сторінці у фейсбуці в понеділок.

Згідно з повідомленням УЗ, потяг №121/122 "Київ-Миколаїв" курсуватиме за парними числами зі столиці та непарними — з Миколаєва.

Зі столиці він вирушить о 22:14 і прибуде до Миколаєва о 07:15. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 06:55. Квитки вже можна придбати в касах, додатку або у чат-ботах УЗ.

Востаннє пасажирський поїзд далекого сполучення приїжджав до Миколаєва 24 лютого.

Кубраков також додав, що відсьогодні дорожні компанії розпочали розчищати автошляхи, щоб до людей якнайшвидше могла доїхати гуманітарна допомога, рятувальники, зв'язківці, пошта.

Кубраков зазначив, що під час втечі ворог на Херсонщини висадив у повітря 14 мостів.

"Дорожні служби координують роботу з військовими, і як тільки дозволить безпекова ситуація – демонтуємо конструкції мостів", – написав міністр.

 

Теги: #укрзалізниця #мінінфраструктури #кубраков

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