Велика Британія надасть Україні перший транш на GBP5 млн для відновлення енергосистеми

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі має намір у понеділок підписати угоду з міністром енергетики України Германом Галущенком та заступником директора Секретаріату Енергетичного співтовариства Дірком Бушле про перерахування перших 5 млн фунтів стерлінгів.

"Україна отримає подальшу підтримку Великої Британії, щоб зберегти світло по всій країні та відновити енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими атаками", - заявив Клеверлі, слова якого наведено на сайті уряду Великої Британії.

Велика Британія наразі є найбільшим донором Фонду енергетичної підтримки України, і це останнє фінансування надасть спеціалізоване енергетичне обладнання для підтримки української критичної інфраструктури на запит уряду України, йдеться у заяві британського уряду.

"На сьогоднішній день Велика Британія зробила найбільшу пожертву до цього фонду. Нам потрібно, щоб усі партнери посилили свою підтримку і показали Путіну, що його спроби знищити Україну зустрінуть запеклий опір", - зазначив міністр закордонних справ Великої Британії.

За словами процитованого на сайті Галущенка, Великобританія допомагає енергетичному сектору України від початку російського вторгнення і сьогодні робить значний внесок у Фонд енергетичної підтримки.

"Приватний сектор також відіграє важливу роль у підтримці відновлення України. Ось чому міністр у справах бізнесу та енергетики Грант Шаппс сьогодні закликає британську промисловість розглянути можливість постачання аварійного енергетичного обладнання, такого як генератори, трансформатори, кабелі-проводи та з'єднувачі", - наголошується в заяві британського уряду.

Раніше Велика Британія також надала Україні GBP 7 млн для постачання понад 850 генераторів для забезпечення електроенергією життєво важливих об'єктів і ще GBP5 млн - на обладнання для гарантування безпеки та охорони ядерної галузі. Крім того, Велика Британія надала $50 млн гарантії для фінансування українського системного оператора НЕК "Укренерго" через Європейський банк реконструкції та розвитку.

