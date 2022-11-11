Економіка

07:44 11.11.2022

Apple залишився найдорожчим брендом у світі, Microsoft випередив Amazon

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Apple залишився найдорожчим брендом у світі, Microsoft випередив Amazon

Бренд Apple залишається найдорожчим у світі протягом десяти років поспіль, свідчать дані щорічного дослідження Interbrand Corp.

Його вартість підвищилася за рік, що минув з часу минулого дослідження, на 18% і перевищила $482,2 млрд.

Тим часом, на другу позицію вийшов бренд Microsoft, який додав у ціні 32% (до $278,3 млрд). Він відсунув на третє місце Amazon, який подорожчав лише на 10% (до $274,8 млрд).

На четвертому рядку залишився Google, вартість якого піднялася на 28% (до $251,75 млрд), на п'ятому - Samsung (зростання на 17%, до $87,7 млрд).

Toyota (збільшення на 10% до $59,8 млрд) помінявся місцями з Coca-Cola (без змін, $57,5 млрд). Mercedes-Benz (підвищення на 10%, до $56,1 млрд) знаходиться на восьмій позиції, на дев'ятій розташувався Disney (стрибок на 14%, до $50,3 млрд).

З провідних вибув бренд McDonald's (підйом на 6% до $48,65 млрд). При цьому до "десятка" вперше увійшов Nike (зростання на 18%, до $50,3 млрд).

На долю перших десяти компаній у списку припало 53% загальної вартості брендів зі ста головних.

Сукупна вартість брендів (зі 100 провідних) оцінюється зараз у $3 трлн 88,93 млрд. порівняно з $2 трлн 667,524 млрд у 2021 році, тобто за минулий рік вона збільшилася на 16%.

Показник уперше перевищив позначку $3 трлн, зазначається в повідомленні Interbrand.

Найбільш суттєвий підйом вартості – на 32% – продемонстрували бренди Microsoft, Tesla та Chanel.

Цьогорічний рейтинг поповнився трьома учасниками - Airbnb (54 місце), Red Bull (64 місце) і Xiaomi (84 місце). При цьому його залишили Uber, Zoom та John Deere.

Найвища вартість бренду серед представників фінансової галузі J.P. Morgan (24-й рядок, зростання на 14% - до $24,3 млрд) та American Express (27-е місце, підвищення на 16% - до $22,1 млрд).

Зниження вартості бренду продемонстрували, зокрема, Facebook – на 5%, Intel – на 8%, Pampers – на 1%.

Interbrand враховує у своїх розрахунках фінансові результати компаній, вплив брендів на рішення споживачів про покупки та здатність компаній забезпечити прибутки. Перелік 100 найдорожчих брендів світу публікується вже 23 роки. Цього року в ньому вперше враховувалися ESG-дані (показники, пов'язані з екологією, соціальною відповідальністю та корпоративним управлінням).

Загалом близько 30 компаній, які були у першому рейтингу, є в ньому і зараз, включно Disney, Nike та Gucci. При цьому понад 100 брендів залишили список за ці роки, зокрема такі відомі як Nokia та MTV. У десятку лідерів усі ці роки, як і раніше, залишаються тільки Coca-Cola і Microsoft.

У 2001 році, за першої публікації рейтингу, загальна вартість брендів зі 100 провідних, становила $988 млрд. Тобто за цей час показник збільшився більш ніж утричі.

 

 

Теги: #бренд #світ #вартість #дослідження

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