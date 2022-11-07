Мінагрополітики розподілить 917 млн грн держпідтримки між 14 тис. аграріїв

Міністерство аграрної політики та продовольства України виділило 917 млн грн для підтримки 13,96 тис. сільгоспвиробників, які подали заявки на отримання допомоги від держави у Державному аграрному реєстрі (ДАР), повідомляється на сайті відомства у понеділок.

При цьому уточнюється, що, зокрема, 769 млн грн. субсидій отримають 10,59 тис. учасників програми держдопомоги на одиницю оброблених угідь с/г призначення, що обробляють сумарно 248 тис. га, а 3,36 тис. аграріїв отримають 148 млн. грн. дотацій на утримання 27,86 тис. корів всіх напрямів продуктивності.

Відомство нагадало, що на початку вересня анонсувало програму підтримки виробників с/г продукції за двома напрямами: перший – для аграріїв, які обробляють 1-120 га угідь сільськогосподарського призначення (виплата 3100 грн на 1 га), другий – для тих, хто утримує від 3 до 100 корів (виплата 5300 грн. на корову).

За його даними, в обробці міністерства знаходиться ще понад 15 тис. заявок, не враховуючи вже затверджених до виплати. При цьому реєстрацію на отримання держпідтримки призупинено до завершення обробки отриманих заявок і визначення залишку коштів для виплати дотацій і субсидій.

ДАР - це автоматизована електронна система, доступна всім сільгоспвиробникам незалежно від форми господарювання. За допомогою реєстру планується надавати державні сервіси, спростити доступ до банківського фінансування та програм кредитних гарантій, а також вести програми цільової державної підтримки і оцінювати їх ефективність.

Проєкт реалізується у координації з Держгеокадастром, Міністерством юстиції та за сприяння проєкту Світового Банку та ЄС "Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні", а також Програми USAID з аграрного та сільського розвитку.

Програма допомоги малим агровиробникам за двома вищезгаданим напрямами підтримки на загальну суму EUR50 млн (понад 1,5 млрд грн) фінансується за рахунок бюджетної підтримки ЄС та відповідає європейським практикам, зокрема, поширеному в ЄС механізму виробничих грантів Production Grant Scheme (PSG).