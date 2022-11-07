Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у жовтні розширився до $0,8 млрд

Експорт товарів з України в жовтні знизився на 8,2% до вересня - до $3,805 млрд, тоді як імпорт зріс на 2,6% - до $4,615 млрд, повідомив заступник міністра економіки - торговий представник Тарас Качка.

"До цього додалося як зменшення обсягів експорту, так і зниження світових цін як на продовольство, так і на промислові товари", – зазначив він причини скорочення експорту на фейсбук-сторінці в понеділок.

У результаті дефіцит зовнішньої торгівлі в жовтні зріс до $0,81 млрд з $0,354 млрд у вересні.

За словами Качки, експорт товарів з України в жовтні в натуральному вираженні становив 9,2 млн тонн, що на 4,6% менше, ніж у вересні, тоді як імпорт зменшився на 3,1% - до 2,01 млн тонн, 25 % його обсягу та 16% вартості припало на нафтопродукти.

"Найбільше падіння обсягів – гірничо-металургійний комплекс. Експорт руди на 286 тисяч тон менший, ніж у вересні (-21%). Чавуну експортували на 127 тисяч тон менше ніж у вересні (-63%). В абсолютних числах експорт по цих товарах: руда 1,06 млн тон і чавун 72,2 тисячі тон. Для руди – це найнижчий показник з початку року", - йдеться в повідомленні.

Качка уточнив, що в абсолютних цифрах експорт за цими товарами: руда – 1,06 млн. тонн, що є найнижчим показником з початку року, чавун – 72,2 тис. тонн, і лише експорт прутків вийшов на довоєнний рівень – 65 тис. тонн.

"Загалом тенденції у металургії, на жаль, і далі похмурі", - підсумував торговий представник.

Говорячи про зернові, він відзначив зростання у жовтні експорту пшениці на 9,7% – до 1,96 млн тонн та кукурудзи – на 2,7%, до 2,2 млн тонн, тоді як експорт ріпаку скоротився на 23% – до 669 тис. тонн.

"В олійно-жировій галузі у жовтні маємо неприємну заміну. Експорт насіння соняшнику збільшився до 308 тисяч тон зі 180 тисяч тон у вересні. Натомість експорт олії зменшився на 10,3% відсотки до 454 тисяч тонн", – повідомив Качка.

За його словами, обсяги вивезеного шроту збільшилися на 9,8% – до 390 тис. тонн.

Качка уточнив, що незважаючи на падіння в обсягах олія залишилася лідером за виручкою – $502 млн, що на 14,9% менше, ніж у вересні.

Незважаючи на номінальне збільшення обсягів експорту кукурудзи, у грошах він знизився на 2% - до $465 млн, додав він.

Торговий представник зазначив, що з $3,8 млрд експорту $2,5 млрд припадає на ЄС: Польща – $560 млн, Румунія – $412 млн, Німеччина – $233 млн, Угорщина – $187 млн та Іспанія – $186 млн.

Серед інших країн світу найбільшими імпортерами українських товарів у жовтні були Туреччина – $234 млн, Китай – $152 млн, Індія – $112 млн, США – $76 млн та Молдова – $76 млн.

"Загалом за результатами 10 місяців загальний торгівельний оборот склав 80,3 млрд доларів, з яких 36,9 млрд припадає на експорт і 43,4 млрд на імпорт. У порівнянні до 10 місяців 2021 року це відповідно скорочення експорту на 32,3% і імпорту на 23,9%", – зазначив Качка.