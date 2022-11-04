Економіка

06:14 04.11.2022

"ДТЕК Енерго" викупить єврооблігації на $32,5 млн за ціною 24% і нижче

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"ДТЕК Енерго" викупить єврооблігації на $32,5 млн за ціною 24% і нижче

ДTEK Finance plc ("дочка" ДTEK Energy) за результатами проведеного аукціону викупить єврооблігації на $32,507 млн за ціною 24% від номіналу та нижче.

Згідно з повідомленням ДTEK Finance на Ірландській фондовій біржі, розрахунок за зробленою пропозицією відбудеться 10 листопада 2022 року. Після погашення пропозиції сукупна номінальна сума облігацій, що перебувають в обігу, становитиме $1 млрд 516,874 млн.

Як повідомлялося, 17 травня 2021 року "ДТЕК Енерго" завершив процес реструктуризації кредитного портфеля, що передбачає конвертацію випуску єврооблігацій та основної суми банківського боргу на суму понад $2 млрд у нові єврооблігації. Згідно з умовами реструктуризації, частину заборгованості з єврооблігацій "ДТЕК Енерго" було конвертовано в єврооблігації "ДТЕК Нафтогаз" у сумі $425 млн зі ставкою 6,75% річних та терміном обігу до 31 грудня 2026 року.

Решту заборгованості було конвертовано в нові єврооблігації "ДТЕК Енерго" на загальну суму $1,645 млн зі ставкою 7% та терміном погашення 31 грудня 2027 року. В 2021 році "ДТЕК Енерго" у грошовій формі виплачував купон за процентною ставкою 1,5% річних, решту купона розміром 3,5% річних було капіталізовано та додано до основної суми боргу. Запропоновані виплати на 2021 рік відповідають кризовій ситуації в українській енергетиці, наголошувала компанія.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговано функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок із видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.

Теги: #єврооблігації #дтек

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