McDonald's відновив роботу в Івано-Франківську та в двох ресторанах у Київській області

Компанія McDonald's відновила роботу трьох ресторанів, в Івано-Франківську, Білій Церкві та Броварах, повідомили у пресслужбі компанії.

У середу наново відкрився McDonald's в Івано-Франківську (вул.І.Миколайчука, 2), а також два ресторани на Київщині: у Білій Церкві (просп. Незалежності) та у Броварах (вул.Київська, 239).

Компанія уточнює, що всі ресторани працюють за оновленими протоколами безпеки. Під час повітряної тривоги заклади закриватимуться, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття. Ресторан продовжить роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги – цей час потрібен на включення та налаштування обладнання та підготовку працівників до роботи. Якщо повітряна тривогу буде скасована за годину до закриття, заклад відкриється наступного дня. Також ресторани не працюватимуть у разі відключенні електроенергії та продовжать роботу орієнтовно через годину після відновлення електропостачання. Також ресторани не працюватимуть за відключення електроенергії та продовжуватимуть роботу орієнтовно за годину після відновлення електропостачання.

Як повідомлялося, 20 вересня McDonald's розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. Станом на 2 листопада у столиці та Київській області працюють 39 ресторанів McDonald's, а загалом по Україні – 46.

Ресторани мережі в Україні були закриті 24 лютого 2022 з міркувань безпеки через російське вторгнення в Україну. Компанія підтримувала команду з понад 10 тис. осіб, продовжуючи виплачувати зарплату. Окрім цього, на гуманітарні потреби було передано понад 700 тонн продукції зі складів та ресторанів вартістю понад 70 млн грн.

Також спільно з Фондом "Дім Рональда Макдональда" McDonald's ініціював та реалізував програми гуманітарної допомоги для підтримки українців. Українські сім'ї вже отримали понад 130 тис. продуктових наборів, а медичні установи – 200 апаратів вакуумної терапії (ВАК-апаратів) для лікування великих ран, за допомогою яких лікується більшість пацієнтів із мінно-вибуховими ранами. Компанія отримала нові заявки від медичних закладів та організує закупівлю ще 200 вакуумних аспіраторів.

Розвитком мережі займається ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." Перший заклад відкрито 24 травня 1997 р. у Києві.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасником ПІІ є MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).