"Запоріжсталь" розробила план зниження споживання покупної е/е

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" розробив план дій щодо переведення комбінату на знижені параметри використання електрики під час енергетичної кризи в країні, зокрема переорієнтувавши виробництво на випуск товарного чавуну.

Підприємство нагадало, що напередодні опалювального сезону лише за два дні внаслідок масованих ракетних обстрілів російських військ, які завдавали ударів по ТЕЦ, підстанціям та мережам, було пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури України. Щоб утримати критично важливий рівень енергопостачання країни та відновити пошкоджене енергообладнання, уряд закликав населення та бізнес зменшити електроспоживання, особливо у години пікового навантаження з 7:00 до 22:00, що дозволить закінчити відновлювальні роботи.

"Україна вперше зіткнулася з енергетичним терором і, як наслідок, дефіцитом потужностей в енергосистемі. Заклик до зниження енергоспоживання був адресований кожному українцю та кожному українському бізнесу. Комбінат не залишився осторонь: ми переформатували режим роботи, вжили додаткових заходів для того, щоб підтримати країну", - наголосив генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко, якого цитує пресслужба, закликавши решту також підтримати енергосистему країни.

Враховуючи ситуацію, комбінат "Запоріжсталь" оперативно розробив план зі зниження споживання електроенергії, що закуповується в умовах активного виробництва. Керуючись низкою факторів (критичність роботи обладнання, його загальне енергоспоживання та навантаження на мережу, технічні особливості підключення), підприємство визначило перелік виробничих об'єктів, які в піковий період можуть працювати на знижених параметрах. Також було змінено конфігурацію виробництва та переорієнтовано випуск товарного чавуну. У зв'язку з цим переглянуто режим роботи енергоємних прокатних станів 1150 та 1680 цеху гарячої прокатки, станів та агрегатів цеху холодної прокатки.

Подальше рішення про режим роботи виробничих агрегатів ухвалюватиметься відповідно до поточної ситуації з енергозабезпечення у місті та області, зазначається у пресрелізі компанії.

При цьому додається, що в період опалювального сезону в Запоріжжі також запроваджено додаткові енергозбережні заходи зі зменшення навантаження та розподілу енергоресурсів у підрозділах комбінату. Серед основних – налаштування циклічних режимів роботи виробничих паропроводів, тимчасове відключення опалення приміщень та виробничих ділянок, які не експлуатують співробітники. Раціональне споживання електроенергії було запроваджено також у всіх адміністративних підрозділах підприємства.

У пресрелізі нагадується, що на підприємстві діє програма з енергозбереження, що передбачає реалізацію комплексу проєктів, спрямованих на зниження енергоресурсів і енергетичного палива, що закуповуються. За підсумками роботи програми протягом дев'яти місяців 2022 року в Запорізькій області скорочено споживання електроенергіїна 13,4 млн кВт/год.

"Запоріжсталь" – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого має широкий попит у споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу. Спеціалізація комбінату - високоякісний сталевий г/к рулон, г/к лист, холоднокатаний лист, х/к рулон із вуглецевих та низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.