Мінагрополітики та галузь птахівництва домовилися спільно працювати над стабілізацією цін на яйця

Міністерство аграрної політики та продовольства та асоціація "Союз птахівників України" домовилися до кінця року спільними зусиллями стабілізувати ціни на курячі яйця в Україні та не допустити перевищення оптово-відпускного рівня цін, за яким яйця наразі постачають до торгових мереж.

Як повідомляється на сайті відомства у середу, відповідний меморандум діятиме до 31 грудня цього року, хоча може бути продовжений у разі потреби.

У рамках документа представники птахівничої галузі зобов'язалися наситити внутрішній ринок необхідними обсягами яєць, зокрема шляхом нарощування поголів'я курей, що несуться, та обсягів виробництва яєць.

Зі свого боку, Мінагрополітики зобов'язалося забезпечити виробникам курячих яєць необхідні ресурси та умови для роботи, а також надати можливість залучити доступні кредити для розвитку виробничої діяльності. Також воно сприятиме стабільності внутрішніх цін на зернофуражні та олійні культури та продукти їхньої переробки, які використовуються для виробництва кормів для птахів.

Як повідомлялося, з посиланням на дані Мінагрополітики, через російську агресію найбільше скорочення виробництва яєць в Україні зафіксовано у квітні 2022 року – до 3,78 млрд шт., що на 17,3% менше від показників квітня 2021 року. З травня-2022 спад їхнього виробництва вийшов на плато, а починаючи з липня падіння трохи прискорилося (на 0,7 в.п.). У вересні його темпи знизилися, а в січні-вересні 2022 року було вироблено 9,29 млрд шт. яєць, що на 15,7% менше порівняно з січнем-вереснем 2021 року.

За даними Антимонопольного комітету України (АМКУ), який розпочав 20 жовтня розслідування зростання цін на курячі яйця, вартість курячих яєць в Україні знижувалася протягом лютого-травня 2022 року. Проте з червня до вересня ціна зросла майже на 54%, тоді як споживча інфляція у вересні в річному обчисленні прискорилася до 24,6% (у серпні - 23,8%).

АМКУ наголосив, що проаналізує всі чинники впливу суб'єктів господарювання у галузі на ціноутворення яєць. Комітет також зазначив, що подорожчання може не мати об'єктивних підстав, навіть з урахуванням важких економічних наслідків війни в Україні, оскільки зростання загального індексу споживчих цін та індексу ціна на продукти харчування не корелюється зі стрімким зростанням вартості курячих яєць.