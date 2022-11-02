Економіка

14:09 02.11.2022

Запорізька АЕС відновила теплопостачання Енергодару після переведення двох блоків у стан гарячого зупину

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Запорізька АЕС відновила теплопостачання Енергодару після переведення двох блоків у стан гарячого зупину

Силами українського персоналу Запорізької АЕС у середу відновлено теплопостачання в Енергодарі, повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Також у житлових будинках з'явилася гаряча вода. Це стало можливим після переведення двох блоків станції у стан гарячого зупину. Зараз працівники Запорізької АЕС продовжують виконувати роботи із запуску систем відновлення теплопостачання в місті Енергодар", - зазначено в повідомленні компанії.

У НАЕК наголосили, що наразі температура води становить 51°C. Цього недостатньо для забезпечення Енергодару теплопостачанням та гарячою водою в повному обсязі, проте навіть така температура дає можливість уберегти комунальні мережі міста від пошкодження в разі настання холодів.

В "Енергоатомі" нагадали, що ще з травня тепло- та водопостачання енергодарців забезпечує Запорізька АЕС, а не Запорізька ТЕС, яку через терористичні дії російських окупантів довелося зупинити.

Як повідомлялося, всі блоки Запорізької АЕС з 11 вересня перебували в стані холодного зупину внаслідок постійних обстрілів ЗАЕС російськими військовими та руйнування енергетичної інфраструктури.

 

Теги: #енергоатом #заес

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