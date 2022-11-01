Дефіцит держбюджету в жовтні становив 143,4 млрд грн

Державний бюджет України за січень-жовтень 2022 року виконано з дефіцитом 638,7 млрд грн, зокрема загальний фонд – 643,4 млрд грн проти запланованого розписом загального фонду на січень-жовтень 2022 року дефіциту в сумі 1121,6 млрд грн, повідомив Мінфін.

"У жовтні фактичний дефіцит державного бюджету становив 143,4 млрд грн, у тому числі загального фонду – 147,1 млрд грн", - йдеться в релізі відомства у вівторок.

За оперативною інформацією Держазначейства, як зазначив Мінфін, за січень-жовтень 2022 року касові видатки держбюджету становили 1978,6 млрд грн, зокрема загального фонду – 1817,4 млрд грн, або 86,4% від розпису звітного періоду.

"При цьому в жовтні 2022 року касові видатки державного бюджету були здійснені в обсязі 231,7 млрд грн, у тому числі загального фонду – у сумі 222,5 млрд грн", - уточнив Мінфін.

За його даними, доходи загального фонду у жовтні становили 72,8 млрд грн.