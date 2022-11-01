Економіка

07:47 01.11.2022

"Метінвест" з початку війни направив на допомогу Україні 2,1 млрд грн

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"Метінвест" з початку війни направив на допомогу Україні 2,1 млрд грн

Гірничо-металургійна група "Метінвест" від початку повномасштабної війни направила на підтримку армії, мирних жителів та своїх співробітників 2,1 млрд грн, повідомляється в інформації компанії у понеділок.

"Для України "Метінвест" – надійна опора. Це тисячі людей, які вкладають душу у свою справу, дбають про земляків і служать у лавах ЗСУ. З першого дня війни "Метінвест" допомагає країні бути сильною. Ми скрізь, де потрібна підтримка, і разом ми наближаємо перемогу України", - наголосив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков, якого цитує пресслужба.

За його словами, підприємства "Метінвесту" відчули вплив низки дестабілізувальних факторів, серед яких зростання собівартості виробництва, падіння цін на продукцію та порушена логістика. Незважаючи на все, "Метінвест" намагається налагодити роботу підприємств, де це безпечно для людей та економічно доцільно.

"Метінвест" працює на рівні 30-50% довоєнних потужностей. Постачання продукції ускладнює логістика: порти Чорного моря недоступні для експорту вугілля, залізняку та сталі з України. Тому компанія шукає альтернативних шляхів для постачання продукції споживачам залізницею, проте вартість таких перевезень залишається високою.

"Каметсталь", металургійний актив "Метінвесту" у Кам'янському, продовжує свою роботу. Крім того, працює меткомбінат у Запоріжжі, спільне підприємство групи – "Запоріжсталь". Зокрема, на "Каметсталі" з початку року освоїли випуск десяти нових видів прокату. Серед них – кола діаметром 32, 34, 36 та 38 мм, потрібні в машинобудуванні, та фасонний профіль МП-4, який раніше виробляли на "Азовсталі". Крім того, на підприємстві відновлено виробництво вагонних осей та рідкого аргону.

На Запоріжсталі також розширюють продуктову лінійку. Металурги розпочали випуск холоднокатаного рулону подвійної маси без зварного шва, призначеного переважно для будівельної галузі.

Пресслужба наголошує, що головним пріоритетом компанії залишається життя та здоров'я працівників, які підтримують виробництво. Щоб убезпечити їхнє життя, на підприємствах "Метінвесту" облаштовані бомбосховища, укомплектовані для тривалого перебування людей. У укриттях є вода, їжа та достатній запас медикаментів.

Роботу Авдіївського коксохімічного заводу припинено, підприємство перебуває у режимі консервації. З липня припинено видобуток руди на Інгулецькому, а з кінця серпня – на Північному ГЗК. Центральний ГЗК працює без значних виробничих пауз, але зі зниженою потужністю.

Підприємства Покровської вугільної групи продовжують добувати та переробляти вугілля. Так, із початку року Свято-Варварінська збагачувальна фабрика виробила понад 2 млн тонн високоякісного концентрату.

"Метінвест" продовжує боротьбу з крадіжкою з боку Росії, яка незаконно вивозить маріупольський метал. Компанія докладає всіх можливих зусиль для притягнення винних та їхніх спільників до суворої юридичної відповідальності. Також 16 підприємств групи "Метінвест" подали позови до Європейського суду з прав людини проти росії за збитки, заподіяних нею майну та власності групи у Маріуполі та на інших територіях України з 24 лютого 2022 року. Зокрема, позови до маріупольських металургійних підприємств подали комбінати "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча. Більше того, понад десять підприємств групи подадуть аналогічні позови до кінця цього року.

На підтримку військових "Метінвест" направив 1,4 млрд грн – понад половину виділених на допомогу Україні коштів. Наймасштабніші проєкти реалізуються в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою із видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

 

 

 

Теги: #допомога #метінвест

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