"Укренерго" розпорядилося запровадити обмеження енергопостачання промисловості та населенню у всій Україні

Для усунення наслідків ракетних атак російських військ, учинених у понеділок уранці, диспетчерський центр НЕК "Укренерго" з 17:00 надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги застосування графіків аварійного відключення електропостачання для промислових і побутових споживачів у всіх регіонах.

"Через сьогоднішні ракетні атаки терорашистів пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми одразу в кількох регіонах. Наразі обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян", – повідомила компанія у своєму телеграм-каналі у понеділок у вечері.

Згідно з повідомленням, такі заходи дають змогу енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти й тримати систему збалансованою.

"Укренерго" разом з операторами розподільчих мереж робить все можливе для того, щоб відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру в найкоротші терміни. Ремонтні бригади працюють цілодобово", – зазначили у НЕК.

Там укотре попросили українців максимально економно використовувати електроенергію.

"Просимо українців про розуміння і допомогу. Запитання собі "Що я можу вимкнути" і вимикання зайвого – це допомога нам на енергетичному фронті", – наголосили в "Укренерго".