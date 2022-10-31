Економіка

18:32 31.10.2022

"Укренерго" розпорядилося запровадити обмеження енергопостачання промисловості та населенню у всій Україні

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"Укренерго" розпорядилося запровадити обмеження енергопостачання промисловості та населенню у всій Україні

Для усунення наслідків ракетних атак російських військ, учинених у понеділок уранці, диспетчерський центр НЕК "Укренерго" з 17:00 надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги застосування графіків аварійного відключення електропостачання для промислових і побутових споживачів у всіх регіонах.

"Через сьогоднішні ракетні атаки терорашистів пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми одразу в кількох регіонах. Наразі обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян", – повідомила компанія у своєму телеграм-каналі у понеділок у вечері.

Згідно з повідомленням, такі заходи дають змогу енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти й тримати систему збалансованою.

"Укренерго" разом з операторами розподільчих мереж робить все можливе для того, щоб відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру в найкоротші терміни. Ремонтні бригади працюють цілодобово", – зазначили у НЕК.

Там укотре попросили українців максимально економно використовувати електроенергію.

"Просимо українців про розуміння і допомогу. Запитання собі "Що я можу вимкнути" і вимикання зайвого – це допомога нам на енергетичному фронті", – наголосили в "Укренерго".

Теги: #електроенергія #укренерго

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