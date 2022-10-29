Економіка

18:48 29.10.2022

Росія призупиняє участь у "зерновій угоді" - Міноборони РФ

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Росія призупиняє участь у "зерновій угоді" - Міноборони РФ

 Російські військові повідомили, що Москва припиняє свою участь у виконанні угод щодо вивезення зерна з портів України.

"Російська сторона припиняє участь у реалізації угод щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів", - повідомили у Міноборони РФ у суботу.

Там зазначили, що рішення ухвалене з урахуванням проведеного 29 жовтня цього року українською владою за участю фахівців Великої Британії "терористичного акту проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у гарантуванні безпеки "зернового коридору".

Теги: #рф #призупинення #зернова_ініціатива

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