Росія призупиняє участь у "зерновій угоді" - Міноборони РФ

Російські військові повідомили, що Москва припиняє свою участь у виконанні угод щодо вивезення зерна з портів України.

"Російська сторона припиняє участь у реалізації угод щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів", - повідомили у Міноборони РФ у суботу.

Там зазначили, що рішення ухвалене з урахуванням проведеного 29 жовтня цього року українською владою за участю фахівців Великої Британії "терористичного акту проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у гарантуванні безпеки "зернового коридору".