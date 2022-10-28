"Укренерго" скасувало екстрені відключення світла у Київській області, столицю попереджають про тривале обмеження енергопостачання

НЕК "Укренерго" скасувала екстрені відключення світла в Київській області, які було запроваджено 27 жовтня через серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури російськими атаками, повідомила компанія "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

"З 00:45 28 жовтня усі будинки жителів Київської області зі світлом", – ідеться на сайті компанії у п'ятницю.

Водночас "ДТЕК Київські електромережі" повідомила, що у Києві вранці 28 жовтня за розпорядженням "Укренерго" тривають екстрені відключення світла.

"Через значні пошкодження та дисбаланс в енергосистемі можливе застосування більш тривалих відключень енергопостачання. Графіки стабілізаційних відключень, які складені напередодні, більше не актуальні", - наголошується в повідомленні компанії в її фейсбуці.

Енергетики зазначають, що ситуація в енергосистемі напружена, і наголошують на необхідності помірного використання електроенергії – потрібно вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії вранці з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00.

"Бізнес-клієнтів просимо обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торговельних центрів", – закликали у ДТЕК.

За інформацією СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергія Коваленка, за 27 жовтня у Києві було відключено 320 тис. будинків або, за його підрахунками, приблизно 1 млн киян, в області протягом дня було відключено понад 500 тис. будинків.

"Енергетики докладають надзусилля, щоб подолати наслідки атаки. На жаль, поки що термінів відновлення нормального енергопостачання немає", - написав він у своєму фейсбуці увечері 27 жовтня.